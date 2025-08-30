行ってみたい「山口県の星空スポット」ランキング！ 2位「角島大橋」を3票差で抑えた1位は？
山や高原の澄んだ冷気の中で広がる星空は、まるで天然のプラネタリウムのよう。静寂の中で星と向き合う特別な時間を楽しみたいですね。
All About ニュース編集部は8月13〜15日の期間、全国10〜60代の男女214人を対象に「星空スポット（中国・四国地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい山口県の星空スポット」ランキングを紹介します！
無料で通行できる橋としては国内屈指の長さを誇り、両側には展望スペースが設けられています。潮風を感じながら天体観測ができるのも魅力です。
回答者からは「美しいエメラルドグリーンの海にかかる白い橋と、星空の組み合わせが非常にフォトジェニックで、ロマンチックな雰囲気に惹かれます」（60代男性／広島県）、「角島の周辺は光害も少なく静かな場所なので星空を静かに観測することができる」（20代男性／京都府）、「綺麗だから」（30代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
展望台は360度の大パノラマを望め、周囲約1.5kmは自然観察路。遮るものがほとんどなく、全方位の星空を見ることができます。
回答コメントでは「ここにしかない体験ができる」（30代女性／福岡県）、「眺めが素敵で星がどう映るのか気になる」（40代女性／埼玉県）、「どんなところか気になるから」（20代女性／宮城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
