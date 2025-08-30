¥°¥é¥Ó¥¢½éÄ©Àï¤ÇÏÃÂê¤Î¸µNHK¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤óÈäÏª °¦¸¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ©åºÎï¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/30¡Û¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÀî°ÂÆà¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNHK¥¢¥Ê¡¢åºÎï¤¹¤®¤ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó
ÃæÀî¤Ï¡ÖÂðÇÛÊØ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤ÇÈ¢¤Î¾å¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¡×¤È°¦¸¤¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¸ø³«¡£¡Ö°¦¸¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤óday¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê»Ñ¤Ç°¦¸¤¤È´ó¤êÅº¤¦ÍÍ»Ò¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ©åºÎï¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÃæÀî°ÂÆà¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Î¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤óday¡×¸ø³«
