中島健人『遊戯王』激レアカード片手にウインク パリの名所背景に大反響「お守りだもんね」「世界観好き」
歌手で俳優の中島健人が29日、公式Xを更新し、『遊戯王』激レアカードとの2ショット写真を投稿した。
【写真】初期版じゃん！ブルーアイズと一緒にウインクする中島健人
『遊戯王』の大ファンである中島は、バラエティー番組でプレイ中の様子を見せたり、さらに『遊戯王』公式イベントにも参加。『遊戯王』愛を隠さず伝えている。
そんな中でXでは「ブルーアイズとパリ。#世界大会応援してます #遊戯王だいすきだぜ」と投稿。パリのエッフェル塔をバックにレアカード「青眼の白龍」（ブルーアイズホワイトドラゴン）を片手に持った写真を公開した。
ウインクもした姿にSNS上では「パリの風景に美しいブルーアイズと健人くんが映えています！世界大会あるの知ってて撮影してたのかな？さすが」「推しのカードはお守りだもんね 私たちが健人くんのお写真持ち歩くのと一緒だね！」「エッフェル塔をバックに健人くんとブルーアイズが映ってる世界観好き」などと反応している。
