¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¥¢¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤¿¤á¹ÔÅÄ¥¿¥ï¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ª ¸ÅÂåÏ¡¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥¿¥ï¡¼¤«¤é¸«¤¿·Ê¿§¤Ï°µ´¬¤Î¾ðÊóÎÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿

¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ØÄ¶¥í¡¼¥«¥ë¤ª»¶Êâ¡¡ºë¶Ì¸©¹ÔÅÄ»Ô¡¡ÅÄ¤ó¤Ü¥¢¡¼¥È¤ª»¶Êâ¡Ù¤È¤¤¤¦Ä¶¥í¡¼¥«¥ë¤ª»¶Êâ¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Ä¶¥í¡¼¥«¥ë¤ª»¶Êâ ºë¶Ì¸©¹ÔÅÄ»Ô¡¡ÅÄ¤ó¤Ü¥¢¡¼¥È¤ª»¶Êâ ºë¶Ì¸©¹ÔÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¹ÔÅÄ¥¿¥ï¡¼¤«¤é¸«¤é¤ì¤ëÅÄ¤ó¤Ü¥¢¡¼¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£ ÎòÂå¤Î¼Ì¿¿¤Ë´¶Æ°¡£º£Ç¯¤Ïµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡Ìµ¸Â¾ëÊÔ¤«¤é¼ç¿Í¸ø¡¡ãÞÌç Ãº¼£Ïº¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤ÎÄ¶¥í¡¼¥«¥ë¤ª»¶Êâ¤µ¤ó¤¬¡¢ºë¶Ì¸©¹ÔÅÄ»Ô¤ØÅÄ¤ó¤Ü¥¢¡¼¥È¤ò¸«¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÕ¤ê°ìÌÌ¤ËÏ¡¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÔÅÄ¤¬Ï¡¤ò¿ä¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥´¥ß½èÍý¾ì¤Î·úÀß¹©»öÃæ¤Ë·¡ºïÃÏ¤ÎÃÓ¤ÇÈ¯²ê¤·¤¿Ï¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÃÏÁØ¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿°äÊª¤«¤é1400Ç¯¤«¤é3000Ç¯Á°¤Î¤â¤Î¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢¡Ö¸ÅÂåÏ¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¤³¤³¡Ö¸ÅÂåÏ¡¤ÎÎ¤¡×¤Ç40¼ï¤ÎÏ¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢6·î¤«¤é8·î¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ¶¥í¡¼¥«¥ë¤ª»¶Êâ¤µ¤ó¤ÏÏ¡¥³¥éÈï³²À¤Âå¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¹ÔÅÄ¥¿¥ï¡¼¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸ÅÂåÏ¡¥¿¥ï¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤È¤³¤í¤¬2023Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì ¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡Ù¤Ç¡Ö¹ÔÅÄ¥¿¥ï¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤ì¤¬Àµ¼°Ì¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ÔÅÄ¥¿¥ï¡¼¤ËÅÐ¤ë¤Ë¤ÏÆþ´ÛÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÎÙ»ÜÀß¤ÎÈ¾·ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢JAF¤ä¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î²ñ°÷¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È³ä°ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¥¿¥ï¡¼¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏÏ¡¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤¬¡£¿å¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þ¤ê¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¿å¤ò¤Ï¤¸¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¡¼¥¿¥¹¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤¤¤¶¥¿¥ï¡¼¤Ø¡ª ¤È»×¤¦¤âÅ¸Ë¾¼¼¤Ø¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ï50Ê¬ÂÔ¤Á¡£¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅ¸Ë¾¼¼¤ØÍè¤¿Ä¶¥í¡¼¥«¥ë¤ª»¶Êâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¥Ç¥Ã¥«¥ê¥ó¡ª¡×¤ÎÈ¿±þ¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä180¥á¡¼¥È¥ë²£150¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÌÌÀÑ2.8¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÎµðÂç¤Ê¤â¤Î¡£¼Ð¤á¤«¤é¸«¤ÆåºÎï¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¬¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¿§¤ÏÉÊ¼ï¤Î°ã¤¤¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÐ¤¬¡ÖºÌ¤Î¤«¤¬¤ä¤¡×¡¢Çö¤¤¿§¤¬¡Ö¤æ¤¤¢¤½¤Ó¡×¡¢¤ª¤Ç¤³¤ÎáÜ¤¬¡Ö¤Ù¤Ë¤¢¤½¤Ó¡×¡¢¹õ¤¤ÉôÊ¬¤¬ºë¶Ì¸©¤Çºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥à¥é¥µ¥905¡×¤À¤½¤¦¡£ºÌ¤Î¤«¤¬¤ä¤°Ê³°¤Ï´Õ¾ÞÍÑ¤ÎÉÊ¼ï¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥à¥é¥µ¥905°Ê³°¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âº£²ó¤Î¥¢¡¼¥È¤Ïµæ¶Ëµ»¹ª¤¬²á¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ¶¥í¡¼¥«¥ë¤ª»¶Êâ¤µ¤ó¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÎ©¤Á³¨¤ò»È¤¦¤Ê¤É³¨¤òÉÁ¤¯Ä¶¥í¡¼¥«¥ë¤ª»¶Êâ¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Îºî¶È¤Î¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¹©¿ô¤Ë»×¤¤»ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤ËºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¹º¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯½ÐÍè¤ëÉ½¸½¤¬¤³¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¥¢¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï´ÛÆâ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¥¢¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¼ÂºÝ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÎòÂå¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÔÅÄ¤ÎÇ¦¾ë¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¾®Àâ¡Ø¤Î¤Ü¤¦¤Î¾ë¡Ù¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¥¢¡¼¥È¤Ï¥Ð¥º¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¿ÌºÒ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¤ê¡¢¶Ã°Û¤Î7ÉÊ¼ï»ÈÍÑ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢Ê¿À®27Ç¯¤Ë¤ÏÌÌÀÑ¤Ç¥®¥Í¥¹¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£
¡¡»þ»öÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¹ÔÅÄ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¥¢¡¼¥È¡£
¡¡³¨¤òÉÁ¤¯Ä¶¥í¡¼¥«¥ë¤ª»¶Êâ¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¤½¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ï¥°¥Ã¤ÈÍè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ´ÌÇ¤Î¿Ï¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Ä¶¥í¡¼¥«¥ë¤ª»¶Êâ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¹ÔÅÄ¤Î¸ÅÂåÏ¡¤ÈÅÄ¤ó¤Ü¥¢¡¼¥È¤Î¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤É¤¦¤¾Æ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£³¨¤òÉÁ¤¯¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤äÃÏ°è¤Î¤Î¾ðÊó¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¥È¡¼¥¯¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
