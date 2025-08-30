旧20世紀フォックス製作『X-MEN』シリーズには、まだまだ掘り下げられるキャラクターがいる。『X-MEN: アポカリプス』（2016）でエンジェル役を演じたベン・ハーディが、（MCU）でキャラクターを深めてゆくことへの意欲を語った。

のちに『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）や『6アンダーグラウンド』（2019）などに出演したハーディが演じたエンジェルは、天使のような翼で空を飛べるミュータント。『X-MEN: アポカリプス』ではエンジェルからアークエンジェルへと進化した。

米のインタビューにて、ハーディはエンジェル役について「大好きです」と振り返った。

「映画では小さな役でしたが、コミックの世界では──『X-MEN』ファンの間でもこれは真実だと思いますが──掘り下げるべきことがたくさんあるキャラクターです。映画では、まだそこまで掘り下げられていないと思います。」

MCU映画『／ドゥームズデイ』には、フォックス版『X-MEN』シリーズからプロフェッサーX役のパトリック・スチュワート、マグニートー役のイアン・マッケラン、ビースト役のケルシー・グラマー、サイクロップス役のジェームズ・マースデン、ミスティーク役のレベッカ・ローミン、ナイトクローラー役のアラン・カミングが復帰する。

ただし、現時点では『X-MEN: ファースト・ジェネレーション』（2011）以降の“第2世代”メンバーが登場するかどうかは不明だ。ハーディのもとにも連絡は来ていないといい、復帰については「どうでしょうね。僕になるか、他の誰かになるか」と述べながらも変わらぬ意欲を見せた。

「僕はやりたいと思っていますよ。あのキャラクターについてたくさんリサーチしたから、それを映画で表現したい。だけど、わかりません。今は連絡を待っているところなので、少なくともチャンスをもらえるように、少しでも話題を作ってください。」

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日（金）日米同時劇場公開。

