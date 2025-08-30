今日30日昼前に群馬県桐生市で最高気温が35℃を超え猛暑日となりました。桐生市では、今年51日目の猛暑日で、関東の年間猛暑日日数最多記録を更新しました。今日30日は関東から東海を中心に最高気温40℃予想の所があり、危険な暑さになる見込みです。

関東の年間猛暑日日数 歴代最多記録を更新

今日30日昼前に群馬県桐生市で最高気温が35℃を超え猛暑日となりました。桐生市では、今年51日目の猛暑日で、関東の年間猛暑日日数最多記録を更新しました。これまでの関東の歴代最多の年間猛暑日日数の記録は、群馬県桐生市と埼玉県鳩山町で、いずれも2024年の50日でした。なお、全国の最多記録は福岡県太宰府市の62日(2024年)です。





今日30日は、桐生市以外にも午前のうちから関東から東海で最高気温35℃以上の猛暑日が続出しており、午前10時40分までの最高気温は、埼玉県鳩山町で37.6℃、埼玉県熊谷市で36.8℃などとなっています。

今日30日は関東〜東海で40℃予想 東京都心は今年最高を更新か

今日30日に日中の最高気温は、熊谷(埼玉)と甲府、名古屋で40℃の予想。前橋(群馬)でも39℃と40℃に迫る予想となっています。東京都心は38℃の予想で、昨日までの今年の最高気温37.3℃(8月24日)を上回る可能性があります。各地で危険な暑さとなるため、熱中症対策を徹底してください。