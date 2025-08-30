高齢になり一人で暮らしていると、ふとした瞬間に寂しさを感じることは、だれにでもあることかもしれません。しかし、その寂しさが引き金となり、年金と遺産で築いたはずの穏やかな生活を脅かす「落とし穴」にはまってしまうケースも……。“とあるきっかけ”によって家計破綻に陥った84歳女性の実例をもとに、その背景と対策をみていきましょう。辻本剛士CFPが解説します。

安泰な老後に潜む「落とし穴」

岩佐加奈子さん（仮名・84歳）は、長年連れ添った夫を数年前に亡くして以来、一人暮らしを続けています。夫と暮らしていたころは、2人の年金を合わせて月23万円ほど。その範囲内で生活費をやりくりし、特別ぜいたくをするわけではないものの、穏やかな日々を過ごしていました。

夫が亡くなって以降、岩佐さんが頼りにできるのは、月12万円の年金と約3,000万円の遺産でした。岩佐さんは生活費を月12〜13万円ほどに抑え、足りない部分は遺産から少しずつ切り崩しながら落ち着いた暮らしを続けていました。

しかし、夫の死からそう時間が経たないうちに、岩佐さんの家計は思いもよらない形で崩れていったのです。

玄関を開けて目にした“信じられない光景”

夫の一周忌の日。55歳の長男・隆司さんが久しぶりに実家の玄関を開けると、目に飛び込んできたのは信じられない光景でした。

リビングが“段ボール箱の海”と化していたのです。

「ちょっと母さん！ なんだよこれ！」

思わず声を荒げる隆司さん。

段ボールのなかを確認すると、グルコサミンや青汁、乳酸菌飲料といった健康食品やサプリメントが大量に並んでいます。テーブルの上には「定期購読」に関する書類まで置かれており、相当数の注文が繰り返されていることがすぐにわかりました。

それだけではありません。部屋の隅には大型のマッサージ器や低周波治療器、さらには真珠のネックレスまで……高額な商品が無造作に置かれ、リビングはすっかり物置のような状態になっていました。

呆然とする長男に向かって、岩佐さんは静かに、しかしどこか開き直ったように言いました。

「だって、寂しかったのよ……」

それを聞いて、隆司さんは返す言葉が見つかりませんでした。

独居老人が陥る“孤独のワナ”

隆司さんは驚きと不安を抱えながら、母・加奈子さんに事情を尋ねました。なぜこんなにも多くの商品を買い込んでしまったのか。その問いに、加奈子さんは少しずつ胸の内を語り始めます。

夫を亡くしてからというもの、加奈子さんは夜中に何度も目を覚ますようになっていました。眠れないまま布団のなかで時間を持て余し、ふとテレビをつけると、画面の向こうからは明るく楽しそうな声が響いてきます。孤独を埋めてくれるかのような、にぎやかな空気。

深夜の番組はどのチャンネルもテレビショッピングばかりで、キャスターとゲストが笑顔で会話を交わしながら「体にいい」「毎日の生活を支える」と商品を紹介していきます。その予定調和のやり取りは、加奈子さんにとって一時的に寂しさを忘れさせてくれる時間でした。

最初は数千円の健康食品を試しに購入する程度でした。しかし、紹介されるのは年齢を重ねた人に向けた商品が多く「これはわたしにぴったり」「まるで自分のために用意されているみたい」と感じるようになり、しだいに購入が習慣となっていったといいます。

気がつけば、それは日々の楽しみに変わり、止められなくなってしまったのです。

その結果、本来は月12〜13万円で成り立っていた生活費が、いつの間にか30万円を超えるように。幸い、夫が残してくれた貯金があったためすぐに生活が行き詰まることはなかったものの、家計はすでに破綻の一途をたどっていたのです。

「1回きり」のはずが…巧妙化する通販トラブルの実態

近年、高齢者を中心に通信販売に関するトラブルは増加傾向にあります。消費者庁が公表した資料によれば、65〜74歳の消費生活相談のうち通信販売（インターネット通販・その他の通信販売）が占める割合は、2020年の33.4％から2022年には38.3％にまで増加しています。

特にインターネット通販に関する相談件数は、2018年には約3万7,000件だったものが、2020年には約5万件にまで膨らんでいます。

通販において注意が必要なのは、クーリング・オフ制度が原則適用されない点です。返品や交換については、事業者が定めるルールに従う必要があるため、利用者側の理解不足からトラブルにつながりやすくなっています。

「いつでも解約可能」に隠された巧妙なトラップ

また、最近では「定期購入」を巡る問題も増えており、テレビショッピングやネット通販で一度注文したつもりが、よく確認すると「定期お届けコース」になっていたというケースも少なくありません。

さらに「契約後すぐに解約可能」とうたっていても、実際にはネット上でしか手続きできず高齢者には操作が難しい、あるいは電話窓口が混雑してなかなか繋がらないなど、解約自体を難しくする仕組みも存在します。

こうしたトラブルを避けるためには、以下のような基本的な対策が有効です。

・契約内容（特に返品条件）を必ず確認する

・テレビ画面や注文画面の小さい文字にも注意を払う

・インターネットで購入する場合は、最終確認画面をスクリーンショットで保存しておく

・衝動的に即決せず、一度時間をおいてから判断する

特に、深夜の時間帯は判断力が低下しやすく、つい不要なものを購入してしまう傾向があります。その場ですぐに購入するのではなく、一度立ち止まって十分考えたうえで購入することが大事です。

万が一トラブルに巻き込まれた場合には、すぐに国民生活センターなどの相談窓口に連絡を取ることが大切です。早期に行動することで、早期解決につながる可能性が高まります。

想像以上に難航した解約作業

母親から一連の事情を聞いた隆司さんは「とにかく、できるものから解約しよう」と決意。母と一緒に片っ端から契約内容を確認していきます。

しかし、そこからの作業は想像以上に大変でした。インターネットでしか解約を受け付けない会社もあれば、逆に電話のみの対応という会社もありました。電話をかけても、窓口が混雑していてなかなか繋がらず、粘り強く待たなければならないこともしばしば。

それでも、隆司さんは最善を尽くします。

結果として、多くの定期購入契約を解約することに成功。ただし、なかには「通電した時点で返品不可」とされている商品もあり、泣く泣く受け入れざるを得ないケースもありました。

今回のできごとを通じて、加奈子さんも隆司さんも反省。加奈子さんは「寂しさに任せて買い物を続けてしまったことが間違いだった」と口にし、隆司さんは「もっと早く母の様子を気にかけるべきだった」と後悔します。

その日から、隆司さんは定期的に母へ連絡を入れることを約束。そして加奈子さんも、これからの人生を少しでも前向きに過ごすために、近所の公園や図書館へ出かけるようになりました。

外の空気に触れ、人とのつながりを感じる時間を持つことで、孤独に押しつぶされないように努めているとのことです。

