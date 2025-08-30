¡ÖÀïÁè¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¥¢¥á¥ê¥«°Ü½»¤â¡Ä¡×ÊÆ¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í½÷À¡Ê23¡ËÌµº¹ÊÌ»É»¦»ö·ï¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¡È7Ç¯´Ö¤Ç6²óÂáÊá¡É¤ÎÏ¢Â³ÈÈºá¼Ô
¡Ò¥¤¥ê¡¼¥Ê¤ÏÀïÁè¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ°ÂÁ´¤òµá¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òË¾¤ó¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔ¹¬¤Ë¤â¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¯ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ó¨¡¨¡8·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢ÊÆ¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤ÎÅÔ»Ô¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Î±Ø¥Û¡¼¥à¤Ë¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î½÷À¥¤¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥ë¥Ä¥«¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í½÷À¡Ê23¡ËÌµº¹ÊÌ»É»¦»ö·ï¡ÓÂáÊá¤µ¤ì¤¿34ºÐ¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÃËÀ¥Ç¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÍÆµ¿¼Ô
¡¡ËÁÆ¬¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡¢Êç¶â¤òÊç¤ë¤¿¤á´óÉÕ¥µ¥¤¥È¡ÖGoFundMe¡×¤Ë¥¶¥ë¥Ä¥«¤µ¤ó¤Î½ÇÊì¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ú¡¼¥¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£ÆÍÁ³¤ÎÈá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥¶¥ë¥Ä¥«¤µ¤ó¤òÅé¤à¤¿¤á¡¢8·î27Æü¸½ºß¤Ç2Ëü6976¥É¥ë¡ÊÌó400Ëü±ß¡Ë¤â¤Î´óÉÕ¶â¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¼ê»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö»ö·ï¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤éÆî¤Ë2km¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥¦¥§¥¹¥È±Ø¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤êÈÈºá·ï¿ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÃæ¿´Éô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¼£°Â¤¬ÎÉ¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÎÙ¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ð¡¼¥ÉÄÌ¤ê¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤â¤è¤¯´í¸±ÃÏÂÓ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÄÌ¤ê¡£Ìë´Ö¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¸á¸å10»þ¤´¤í¡£¥¶¥ë¥Ä¥«¤µ¤ó¤Ï»É¤·½ý¤òÉé¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¥¶¥ë¥Ä¥«¤µ¤ó´Þ¤á¤Æ3¿Í¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¦¤Á1¿Í¤Ï»ö·ï¤ÈÌµ´Ø·¸¤Î²ø²æ¿Í¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢¤â¤¦1¿Í²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿34ºÐ¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÃËÀÀ¥Ç¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¦¥óÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À»þ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿ºÛÈ½½ê¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¦¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶¯Åð¤äÀàÅð¡¢¶¼Ç÷¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÂáÊáÎò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÂç¼ê»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡±Ñ¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2007Ç¯¤ËÅö»þÌ¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¦¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï½é¤á¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î7Ç¯´Ö¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6²ó¤ÎÂáÊáÎò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2014Ç¯¤Ë¶¯Åðºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢5Ç¯´ÖÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£2020Ç¯9·î¤Ë½Ð½ê¤¹¤ë¤â¡¢2021Ç¯2·î¤Ë²ÈÂ²¤ËË½¹Ô¤·¤¿ºá¤ÇºÆÂáÊá¡£2022Ç¯7·î¤Ë¤â²ÈÄíÆâ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¶¥ë¥Ä¥«¤µ¤ó¤È¥Ö¥é¥¦¥óÍÆµ¿¼Ô¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ìµº¹ÊÌ¤Ë½±¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¡Ä¡×
¡¡¥¶¥ë¥Ä¥«¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦Áòµ·¼Ò¡ÖJames Funeral Home¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤é¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÊÉ¤Ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë²è¤òÉÁ¤¯¥¶¥ë¥Ä¥«¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¶¥ë¥Ä¥«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤ÎÂç³Ø¤Ç·Ý½ÑÊ¬Ìî¤Î³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¤·¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤êÉþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢2022Ç¯8·î¡¢Êì¤ä·»Äï»ÐËå¤È¶¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø°Ü½»¡£´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ë¤¢¤ëÂì¤ä²°³°¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¡Ø¹ñÎ©¥Û¥ï¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡ÖGoFundMe¡×¤Ç¡¢¥¶¥ë¥Ä¥«¤µ¤ó¤Î½ÇÊì¤Ï¡Ò²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Â»¼º¤Ç¤¹¡Ó¤È»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¸½ºß¡¢»ö·ï¤ò´Þ¤á¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£