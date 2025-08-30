¡ÔÉ¡¤ÎÉÕ¤±º¬¤¬ÀÖ¹õ¤¯Ç¿¤ó¤Ç¡Õ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤ß¤ß¤¿¤ó¡Ê24¡Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÇÈþÍÆÀ°·Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö½ýÀ×¤¬¥«¥Ñ¥Ã¥«¥Ñ¥Ã¤È³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡×´¶À÷¾É¼£ÎÅ¤Î¡È¶ìÇº¡É¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡À¤³¦Ãæ¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ°åÎÅ¡¦À°·Á»Ô¾ì¡£¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡×¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Î°åÎÅË¡¿Í¤Î¤¦¤Á»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¡ÖÈþÍÆÀ°·Á¡×¡ÖÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò´Þ¤à248Ë¡¿Í¤Î2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤Ï3137²¯5900Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÌó1.5ÇÜ¤Ë¿Ä¹¡£SNS¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÈþÍÆ´ØÏ¢¤Î¹¹ð¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¡¢Á´¹ñ¤Î¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï6280·ï¤Ç¡¢5Ç¯´Ö¤Ç3ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ°·Á¸å¡¢ÀÖ¹õ¤¯Ç¿¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿É¡¤ÎÉÕ¤±º¬¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤·Ï¡×¤À¤Ã¤¿À°·ÁÁ°¤Î¤ß¤ß¤¿¤ó¼Ì¿¿¤â
¡¡À°·Á¤¬µðÂç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÎÙ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¤âÆ±»Ô¾ì¤Î¿¤Ó¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ç°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿³°¹ñ¿Í¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î120Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤Á1ÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÈþÍÆÀ°·Á¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É¡º¬¤¬ÀÖ¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤ê¡¢3¤«·î¤Û¤È¤ó¤É³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯À°·Á¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×--¤½¤¦ÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤ß¤ß¤¿¤ó¡Ê24¡Ë¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç¤ÏÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô300Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¤Ê¤¼´Ú¹ñ¤Ç»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¼ºÇÔ¡É¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÈþÍÆÀ°·Á¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ÈÃí°ÕÅÀ¡É¤È¤Ï--ËÜ¿Í¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡Öº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤ß¤ß¤¿¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÙ¡¢À°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö16ºÐ¤Î»þ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç½é¤á¤ÆÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡Ø²Ä°¦¤¤·Ï¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¡Ø¥¥ì¥¤·Ï¡Ù¤Î´é¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÇÉ¡¤ò¹â¤¯¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÉ¡¤Ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤òÆþ¤ì¤ë¼£ÎÅ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å19ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¼ª¤ÎÆð¹ü¤òÉ¡Àè¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯4·î¡¢²þ¤á¤ÆÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î´é¤¬º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Í´Ö¤Ï¤ß¤ó¤Ê´ðËÜÅª¤Ëº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿Ê¬Â¾¿Í¤«¤é¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´°àú¤òµá¤á¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤ÏÎØ³Ô¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÀ°·Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÇÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÆüËÜ¿Í½÷À¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ß¤¿¤ó¤â¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤ÎÃÎ¿Í¤¬¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ°·ÁÈñÍÑ¤¬°Â¤¤¾å¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¾Ò²ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄê²Á¤è¤ê2³ä¤Û¤É°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤â¤½¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÀ°·Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅöÆü¡¢¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢°å»Õ¤ÎÄó°Æ¤ÇÉ¡¤ÎÀ°·Á¤â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ØÉ¡¶Ú¤Ë¾¯¤··¦¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¼£¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡Ù¤È¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢2020Ç¯¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ì¤¿¼ª¤ÎÆð¹ü¤¬¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤È¤¤¤¦¤«»þ´Ö¤È¶¦¤Ë¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î´é¤Ï¤â¤¦Ìá¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¤ß¤ß¤¿¤ó¤Ï³Æ¼ï·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¡¢ÎØ³Ô¤ÈÉ¡¤ÎÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¤ÏÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¸åÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¡£´µÉô¤Î¡È°ÛÊÑ¡É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤«¤é2¡Á3½µ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿É¡¤ÎÉÕ¤±º¬¤¬ÀÖ¹õ¤¯Ç¿¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²áµî2²ó¤Î»Ü½Ñ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡É¡º¬¤¬ÀÖ¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤ê¡¢ÄË¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤È¡¢¡Ø´µÉô¤«¤é»¨¶Ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Ê¬¤Î´é¤Ë°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤¿¤ß¤ß¤¿¤ó¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Î´é¤Ï¤â¤¦Ìá¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿©»ö¤â¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÅÅÏÃ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤º¡¢ÅÅÏÃ¸ý¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÅÏ¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö°å»Õ¤«¤éÌô¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢³°½Ð¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë²ñ¤¦¤Î¤âÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³°½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç´µÉô¤ò±£¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¤«·î¤Û¤È¤ó¤É³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¼«Âð¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ëÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼£ÎÅ¤ä¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤âÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¡Ø½ýÀ×¤¬¥«¥Ñ¥Ã¥«¥Ñ¥Ã¤Ã¤Æ³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¥×¥í¥Æ¡¼¥¼¡Ê¥·¥ê¥³¥óÀ½¤Î¿Í¹©Æð¹ü¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À°·Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¤ß¤ß¤¿¤ó¡£º£²ó¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢À°·Á¼ê½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦--¸åÊÔµ»ö¤Ç¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
