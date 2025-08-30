夫からキャバ嬢へ「結婚してなければ」...妻の里帰り中に、まさかの“口説きLINE”が発覚【ママリ】

夫がキャバ嬢とLINEでイチャイチャ…

里帰りで育児中旦那がキャバクラの女の子とイチャイチャLINE許せますか?





職場の飲みで2次会で行ったキャバクラ

私と付き合う前からそのキャバ嬢と知り合いだったみたいで

お互いを応援し合う仲だと言うものの、不意に見えてしまったLINEがイチャイチャLINE

（👩:〇〇君がタイプ...でも奥さんいるから💦）

(旦那:結婚してなかったら狙ってた？）



（旦那:今日は嬉しかった、幸せだった）



また、別日

（旦那:気をつけてねお仕事頑張って👍）



このようなLINEを毎日、それぞれの日常を写真付きでシェアしながら連絡をとっていました。



キャバ嬢からしたら営業でしかないんだと思うんですけど

旦那がLINEを終わらせない感がちょいキモすぎて、、



旦那に、浮気しとるやろ～って楽しく会話しながらぶっこんでみたんですけど、前からの知り合いだから～くらいでこっちは、今にも寝れないのにさっさと寝やがったんですわっっ



という感じで不安で寝れないなうです。 出典：

qa.mamari.jp

夫が飲み屋の女性と毎日のようにLINEをしていたら嫌ですよね。この記事では、里帰り中に夫がキャバ嬢とのLINEを楽しんでいたという投稿を紹介します。もともと知り合いだったキャバ嬢と毎日のように連絡を取り合っているという投稿者さんの夫。しかも写真付きで日常をシェアしていて…。

里帰り中に、夫がキャバ嬢と怪しげな内容をやり取りしていたことで眠れなくなってしまった投稿者さん。「結婚していなかったら…」という言葉が夫の方から出てきているのは、許せませんね。



以前からの知り合いとのことですが、毎日連絡とり合うのはモヤモヤします…。

キャバ嬢に夢中の夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

結婚を絡めたり、妻の不満を話していたら私は許せないですね🤔

冗談でも言って欲しくないな～と思います。



私は旦那が隠れて元カノに娘の写真送ったり、私と夫婦関係が終わってるみたいなやり取りしてるの見てしまって大喧嘩しました😅 出典：

qa.mamari.jp

前からの知り合いで、尚且つ今でも仕事関係で通う。ここまではまぁいいです。旦那さんもお付き合いの中なら

こんなラインしかも毎日する必要ないですよね、、

完全に疑似恋愛楽しんでるって感じですよね。。。

嬉しかった？幸せだった？

ならそっちに行けば？？って思います。

私なら真剣に詰めちゃうと思います😭

私とあっち選びなよ。幸せなんでしょ？相思相愛じゃん。っていうと思います笑 出典：

qa.mamari.jp

絶対に許せません🙌

私の場合はですがキャバ嬢と連絡先交換する事自体禁止です！！

毎日連絡取り合うなんてもってのほかです！！

相手が営業でもじゃなくても旦那が他の女にデレデレしてる時点で浮気と変わらないって考えなのと

キャバ嬢でも既婚者の客と本気になったり、趣味で遊んだりする人もいるので毎日イチャイチャラインするくらいなら全くその気がないわけでもないんじゃ😇って思っちゃいます… 出典：

qa.mamari.jp

キャバ嬢と連絡をとること自体が許せないという声もありました。相手の女性は仕事の一環としてやり取りしているのかもしれませんが、夫の方は明らかに楽しんでいますよね。



心が女性に向いているような言葉ばかりで、やましい気持ちがあるのかもしれません。



投稿者さんは眠れないほど悩んでいますし、家族のことを大事に思うのであればすぐにやめてほしいですね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）