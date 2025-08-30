¼«Âð¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷»ù¤òÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¤«¡¢£±£¸ºÐ¤Î½÷¤È£±£¹ºÐ¤ÎÃË¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡ÄÂçºåÉÜ·Ù
¡¡¼«Âð¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷»ù¤òÃâÂ©¤µ¤»»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£³£°Æü¡¢ÉÜÆâ¤Ë½»¤àÊì¿Æ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î½÷¡Ê£±£¸¡Ë¤È¡¢¸òºÝÁê¼ê¤ÇÆ±µï¤¹¤ë·úÀßºî¶È°÷¤ÎÃË¡Ê£±£¹¡Ë¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï½÷»ù¤ÎÉã¿Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡È¯É½¤Ç¤Ï¡¢£²¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¡¢£¸·î£²£¸ÆüÌë¡¢ÉÜÆâ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤Ç½÷¤¬½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷»ù¤ò¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢ÂÞ¤Î¸ý¤ò·ë¤Ö¤Ê¤É¤·¤ÆÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢½÷¤Ï¡Ö°é¤Æ¤é¤ì¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÃË¤Ï¡ÖÈà½÷¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¥´¥ßÂÞ¤Î¸ý¤òºÉ¤¤¤À¡£¤¿¤À¡¢£³£°ÉÃ¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂÞ¤ò³«¤±¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ÆüÌë¡¢½÷¤Î¿ÆÂ²¤¬£²¿Í¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤¬Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È£±£±£¹ÈÖ¡£ÉÂ±¡¤¬·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¡£