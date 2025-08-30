EU³°Áê¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÊ¿ÏÂË¾¤Þ¤º¡×¡Ö°µÎÏ¤¬Í£°ìÍ¸ú¡×
¡¡EU¡Ê¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤Î³°Áê¤Ë¤¢¤¿¤ë¥«¥é¥¹»á¤¬¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÊ¿ÏÂ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢»º¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÀ©ºÛÆ¨¤ì¤ò½õ¤±¤ëÂè»°¹ñ¤Ø¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛEU³°Áê ¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÓÞ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¡Ê¥í¥·¥¢¤Î¡Ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¿¤ÀÓÞ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤À¡×¡ÊEU³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã ¾åµéÂåÉ½¡¦¥«¥é¥¹»á¡Ë
¡¡EU¤Î³°Áê¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢¥«¥é¥¹³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾åµéÂåÉ½¤¬29Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿EU¹ñËÉÁê²ñ¹ç¤ÎÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ÏÊ¿ÏÂ¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Í£°ìÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥í¥·¥¢»º¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Ê¤É¤Ø¤ÎÄÉ²ÃÀ©ºÛ¤ä¡¢À©ºÛÆ¨¤ì¤ò½õ¤±¤ëÂè»°¹ñ¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤òEU¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡EU¹ñËÉÁê²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÃÆÌô¤äËÉ¶õÂÎÀ©¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö»Ù±ç¶¯²½¤¬¼ç¤ÊµÄÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¸å¡¢¥«¥é¥¹»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ³°¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿EU·³¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼¤Î·³»ö·±Îý¤òÏÂÊ¿¹ç°Õ¸å¤Ë¹ñÆâ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÃÌÁ¹ñ¤ÇÉý¹¤¤»Ù»ý¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë