GPSナビ×レーザー距離計が最強すぎる！ゴルファーの必携アイテム

GPSナビで確固たる地位を築いてきたイーグルビジョンから、ついにレーザー距離計が、しかも、GPSナビもついている最強の複合モデルが登場！ その使い勝手のよさを「販売」と「ラウンド」の両現場からリポートする。

「ＧＰＳナビ×レーザー距離計」はすべてのゴルファーの必携アイテム

都内有数のゴルフ用品の品ぞろえを誇る「Ａｌｐｅｎ ＴＯＫＹＯ」。他メーカーも多く扱う量販店だからこそイーグルビジョンの「真のよさ」がわかる。「イーグルビジョンはもともとＧＰＳナビに定評がありました。パッと見てたくさんの情報が得られるＧＰＳナビは、ラウンド機会が少ないアマチュアにはとても有用です。

そこに正確な“実距離”を測定できるレーザー距離計があわさったとなれば、まさに“鬼に金棒”ですね」と語るのは、フロアチーフの小川敬紀さん。距離計はある程度、正確にショットできる中級者以上が使うイメージがあるが、ビギナーにも使ってほしい理由があるそうだ。

「まずは自分のショットの正確な飛距離を知ることが大切です。測った飛距離に対して、どれぐらいショートしたのか、オーバーしたのか。この差をビギナーのころから把握することが上達への近道です」と小川さん。Ｘｉはすべてのゴルファー“必携”のアイテムということだ。

イーグルビジョンXi クロスアイ

SPEC ●サイズ／幅104.2 ×縦71 ×厚さ42mm ●重さ／ 202g●レーザー測定距離／ 874yrd ●ディスプレイ／レーザー：LCD、GPS：240 × 240 ドットカラー液晶●バッテリー／ Li-ion 電池（Type C ケーブル充電式）●バッテリー持続時間／約30 時間●防水仕様／IPX4 ●付属品／専用ケース、レンズクリーナー、USB TypeC ケーブル、クイックマニュアル

●価格／オープン（編集部調べ：7 万4800 円）

イーグルビジョン初となるGPS ×レーザーのハイブリッドモデル。GPS とレーザー双方のメリットをさらに活かし、デメリットを補い合う。GPS ナビにはイーグルビジョンのフラッグシップモデルである「ACE PRO」の機能をそのまま搭載。

グリーンの向きを現在地に合わせてピン位置を中心に自動で回転させ、ピン位置から前後左右４方向のエッジまでの距離も表示する「ベタピンナビ」は、グリーン面が見えない「砲台グリーン」でもマネジメントがしやすい。

Alpen TOKYOフロアチーフ

小川敬紀さん

「やや高価格帯のモデルにはなりますが、それ以上の“バリュー”が確実にあります。1 個のデバイスでGPS とレーザーが同時に使用できて、コースマネジメントがすべてまかなえるので、初見のコースでも怖いものなしですね」（小川）

プレーファストに貢献

プレーヤーにもゴルフ場にもいいことづくめ

イーグルビジョンは、ゴルフ場でのレンタルイベントを頻繁に開催している。その数なんと年間約１５０回！ 商品を実際にゴルファーの手に取ってもらい、その便利さを体感してもらうことが目的だ。この日のイベントでは発売されたばかりの最新機種「Ｘｉ」もレンタルできるため、多くのゴルファーが関心を寄せていた。

イーグルビジョンならではのＧＰＳを活用した３点間距離測定も好評だったほか、「ピンポジ君が便利だね！」「初見のコースでもロケーションがわかりやすい」といった声が多く聞こえてきた。実際にゴルフ場のスタッフに話を聞くと、ＧＰＳナビの普及によって「プレーファスト」がかなり促進されてきたとのこと。

マネジメントが素早くでき、プレー進行がスムーズになれば、スコアにもいい影響を及ぼす。そしてコースやキャディの負担も減るということは、まさに「三方よし」のアイテムだ。

「ピンポジ君」とは、毎日変わるピンポジションをイーグルビジョンのGPS ナビにダウンロードできる機能で、正確なピン位置を把握しながらコースやグリーンを攻略できる。スマホ専用アプリ、もしくは自宅のパソコンからも簡単にダウンロードが可能。ラウンド中にGPS ナビ上で当日のピン情報が確認できるようになる

新機種「Xi」は比較的コンパクトで手に収まりやすいサイズながらも、側面の液晶は非常に大きく見やすい。タッチディスプレイで直感的な操作をしやすいので、ラウンド中もストレスがない

Xi独自の「3点間距離測定」がすごい！

レーザーでターゲットを照射すると、側面のGPS 画面に照射したターゲットまでの距離とそこからピンまで（ピンポジ君未設定時はセンターまで）の距離を同時に表示してくれる。GPSに強みがあるイーグルビジョンならではの機能だ

いかがでしたか？ ぜひ、EAGLE VISIONのレーザー距離測定を体感してみてください！

立野クラシックゴルフ俱楽部

営業課／草場大輔さん

イーグルビジョンのGPS 距離計は、ゴルフ場スタッフの間でも業務で欠かせないアイテムになっている。「当コースではキャディもイーグルビジョンのGPS ナビを利用しています。たとえば、研修中の新人キャディがコースを覚える際の手助けにもなり“1 人前”になるまでの期間を短くすることも期待できます」と草場さん。イーグルビジョンは“ビジネスユース”でも大活躍だ

●商品の問い合わせ／朝日ゴルフ イーグルビジョンサポートセンター 70120-83-1196 www.eaglevision.jp

構成＝石川大祐

写真＝田中宏幸、竹田誉之

協力＝立野クラシックゴルフ俱楽部、Alpen TOKY