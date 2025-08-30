「チンアナゴ」説、急浮上！？ 脅威のスタイルを披露したワンダーくん（画像提供：キャットアパートメントコーヒーさん）

写真拡大

「え待って、うちの猫いつからチンアナゴなった…？」

【写真】爆誕！ ニャンアナゴ！？ のび~~る姿に二度見必至

そんなコメントとともに投稿された1枚の写真には、キジトラ猫の「ワンダー」くん（11歳・男の子）の姿が写っていました。猫は体の柔らかさや変幻自在のポーズで驚かせることが多いものの、この日のワンダーくんはまさに“異次元”。愛らしい顔から下へ目を移すと、首から体がにゅーっと伸び、驚くほど細長いシルエットに。チンアナゴのようなユニークなフォルムに、4.9万件超の“いいね”が寄せられました。

この不思議なワンシーンについて、飼い主のキャットアパートメントコーヒーさん（@CatApartment）に詳しくお話を伺いました。

思わず二度見！ 驚きの姿が生まれたきっかけとは？

ーー撮影時の状況を教えてください。

「小さな虫が飛んでいるのをみて首を伸ばしています。この子はわりと体が細くて長いのでモデルのような体型でして、よく見る光景ではあります」

ーーこの光景を見た感想は？

「首が、めちゃくちゃ細長く伸びていておもしろかったです。思わず、写真を撮りました」

ーーこのあと、どうなったか教えてください。

「しばらくはこの場所でくつろいでいました」

ーーワンダーくんは、どんな性格ですか。

「人懐こく、また猫ちゃんにも慕われる人気者で、いつも色んな子がワンダーくんのそばにいます。ただおやつを見るとすごいはやさで嗅ぎつけてくるんです。そのため、ワンダーくんのファンの方からは“おやつ警察”とか“ワン刑事”とか呼ばれています。この投稿が、みなさんに楽しんでいただけたようで嬉しいです」

超スレンダーな姿を披露したワンダーくんに、リプ欄では驚きと笑いがあふれました。

「長っw」
「凄い新種？」
「首にゃが族」
「ビックリした」
「ろくろ首ですか？w」
「想像以上のチンアナゴ」
「ほぼ一輪挿しの花瓶ですにゃ」
「長っw 猫の進化は止まらないな」
「どっかの、歳を重ねるごとに首に輪っかをはめていく民族を思い出した」

（まいどなニュース特約・梨木 香奈）