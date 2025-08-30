「え待って、うちの猫いつからチンアナゴなった…？」



【写真】爆誕！ ニャンアナゴ！？ のび~~る姿に二度見必至

そんなコメントとともに投稿された1枚の写真には、キジトラ猫の「ワンダー」くん（11歳・男の子）の姿が写っていました。猫は体の柔らかさや変幻自在のポーズで驚かせることが多いものの、この日のワンダーくんはまさに“異次元”。愛らしい顔から下へ目を移すと、首から体がにゅーっと伸び、驚くほど細長いシルエットに。チンアナゴのようなユニークなフォルムに、4.9万件超の“いいね”が寄せられました。



この不思議なワンシーンについて、飼い主のキャットアパートメントコーヒーさん（@CatApartment）に詳しくお話を伺いました。



思わず二度見！ 驚きの姿が生まれたきっかけとは？

ーー撮影時の状況を教えてください。



「小さな虫が飛んでいるのをみて首を伸ばしています。この子はわりと体が細くて長いのでモデルのような体型でして、よく見る光景ではあります」



ーーこの光景を見た感想は？



「首が、めちゃくちゃ細長く伸びていておもしろかったです。思わず、写真を撮りました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「しばらくはこの場所でくつろいでいました」



ーーワンダーくんは、どんな性格ですか。



「人懐こく、また猫ちゃんにも慕われる人気者で、いつも色んな子がワンダーくんのそばにいます。ただおやつを見るとすごいはやさで嗅ぎつけてくるんです。そのため、ワンダーくんのファンの方からは“おやつ警察”とか“ワン刑事”とか呼ばれています。この投稿が、みなさんに楽しんでいただけたようで嬉しいです」



超スレンダーな姿を披露したワンダーくんに、リプ欄では驚きと笑いがあふれました。



「長っw」

「凄い新種？」

「首にゃが族」

「ビックリした」

「ろくろ首ですか？w」

「想像以上のチンアナゴ」

「ほぼ一輪挿しの花瓶ですにゃ」

「長っw 猫の進化は止まらないな」

「どっかの、歳を重ねるごとに首に輪っかをはめていく民族を思い出した」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）