Image: Hyakuseki

アウトドアやイベント時に「ちょっと腰掛ける椅子があれば…」と思ったことのある人も多いはず。しかし、折りたたみチェアは重たいものが多く、持って出かけるハードルが高いですよね。

今回紹介するマイクロチェア「LACAL2」は軽量でコンパクトな折りたたみチェア。持ち運びが楽な上、厚手のクッション付きで座り心地もよいので、荷物を減らしつつ座れる場所も確保したいという方にぴったりです。

クラウドファンディングサイトのmachi-yaでプロジェクトが開始したばかりの「LACAL2」の魅力を見ていきましょう。

軽量でコンパクトだから持ち運びやすい

Image: Hyakuseki

折りたたみチェアといっても、大きさや重さはピンキリ。「LACAL2」は約500gで500mlのペットボトルと同じ重さです。サイズ感は収納バッグに入れた状態で500mlのペットボトルより少し大きめになっています。

リュックのペットボトルホルダーに入るので、登山やハイキングにも負担なく持っていけるのがポイント。

Image: Hyakuseki

本格的なアウトドアバッグ以外にも、普段使いのトートバッグにすっぽり入れられます。

Image: Hyakuseki

厚みのあるクッション付きで長時間座っていても快適

Image: Hyakuseki

「コンパクトな折りたたみチェアは、結局座っていてお尻が痛くなってしまうんでしょ」と思っていませんか？

「LACAL2」は座り心地のよさも魅力です。組み立てたチェアの座面の布の上に600Dのオックスフォード生地を使用した厚手のクッションを被せることで、快適さを実現しています。

Image: Hyakuseki

クッションは取り外し式で洗えるので、いつでも清潔。また、取り外した後には収納バッグになるため、クッションがかさばる心配もなし。

長時間座っていても楽なので、花火やお子さまの運動会といったイベントで重宝するのはもちろん、ピクニックなど自然の中で過ごす際にもゆったり過ごせます。

Image: Hyakuseki

サイドにはポケットがついていて、スマホや財布などの貴重品を入れたり、飲み物やティッシュなどを入れたりできるのも便利。

Image: Hyakuseki

サッと組み立てられ、撤収も簡単

組み立てや収納の簡単さも、折りたたみチェアにとっては重要ですよね。

「LACAL2」の組み立ては、収納バッグから出し、椅子を広げ、収納バッグをクッションとして取り付けるだけなので本当に簡単。クッションはマジックテープで貼り付けられます。

Image: Hyakuseki

収納も組み立てと同様に楽々。椅子をたたんだら、支柱を引き出して回転させて折りたたむだけ。

Image: Hyakuseki

最大150kgまで耐えられる丈夫さ

Image: Hyakuseki

コンパクトで軽量ながら、耐久性にも優れています。耐荷重は最大150kgなので、ほとんどの人が安心して使用できるはず。

素材には高品質のアルミニウム合金を採用し、錆びにくく傷みにくいのが特徴です。支柱はやや太めで、X字型に組み合わせているので、安定感があって後ろに倒れにくくなっています。

Image: Hyakuseki

持ち運びや組み立てが簡単で、座り心地と安定感にもこだわったマイクロチェア「LACAL2」は、お花見や釣り、バーベキュー、キャンプ、運動会などあらゆるシーンで活躍します。

現在クラウドファンディングサイトのmachi-yaでプロジェクトを実施中！興味のある方はぜひ以下から詳細をチェックしてください。

Image: Hyakuseki

