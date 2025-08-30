¡Ú¶¿ÅÚ¤ÎËÜ¡Û¡ØÄ¹ºê°Î¿ÍÅÁ¡¡º£Î¤×¢µ¡Ù¹âÀ¥µ£Ãø
¡¡Ä¹ºê¸©¡¦ÇÈº´¸«¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢Àï¸åÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤ÎÉü¶½¡¦È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¹ÈÏ¤Ê¿ÍÌ®¤«¤é¡Öºâ³¦´±Ë¼Ä¹´±¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿º£Î¤×¢µ»á¤ÎÉ¾ÅÁ¡£º£Î¤»á¤Ï1907Ç¯¡¢Â¤¤ê¼ò²°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£µìÀ©¹â¹»¤Î¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ²È¶È¤ò·Ñ¤¤¤À¸å¡¢Ãº¹Û»ö¶È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤â¡¢º¾µ½¤ËÁø¤¤ËÄÂç¤Ê»ñ»º¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÆµ¯¤ò´ü¤·¤Æ¾åµþ¡£ºâ³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¡¢ÆüËÜÀº¹©¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢¿·ÆüÅ´ÃÂÀ¸¡¢ÅÅÅÅ¸ø¼ÒÌ±±Ä²½¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿ÍÌ®¤ÏÀ¯ºâ³¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÎÏÆ»»³¡¢³ØÀ¸±¿Æ°²È¤ÎÅâµí·òÂÀÏº¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¿ÍÊª¤¬¼þÊÕ¤òºÌ¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢Æ±¤¸Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢º£Î¤»á¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥°¥é¥Ð¡¼¡¢±Ê°æÎ´¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÄ¹ºê°Î¿ÍÅÁ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î°ìºý¡£¡ÊÄ¹ºêÊ¸¸¥¼Ò¡¦2420±ß¡Ë