¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤ÎÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤ÎÊ³Æ®µ¡£Ê¡²¬¸©Æâ¤ÎÉÔÅÐ¹»·Ð¸³¼Ô¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿³Ø¹»¤Î²ÝÂê¡¢¼«¿È¤Î»Ò¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤¿¶ìÇº¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢µï¾ì½ê¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿»Ò¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡ÖÊóÆ»¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Èíõ½ä¡Ê¤·¤å¤ó¤¸¤å¤ó¡Ë¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Öµ¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨Ç§ÄêNPOË¡¿Í¤äºâÃÄ¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÌò³ä¤òÄ¶¤¨¤¿·Á¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Î²ò·èºö¤òÌÏº÷¡£¤³¤ÎËÜ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤ËÄÌ¤¦ºÝ¤ÎÍøÍÑÎÁ¤òÊä½õ¤¹¤ë´ð¶â¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ãø¼Ô¤Î¹Ô°Ù¤â¤Þ¤¿¡Öµ¼Ô¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤Î°ì¤Ä¡£¡Ê³Ø¤Ó¥ê¥ó¥¯¡¦1760±ß¡Ë