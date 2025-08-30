突然だが、自分と同じ遺伝子を持つクローン人間が仮に存在するとして、自分の死後、家族はそのクローンとどう接するだろうか。本作鑑賞後、そんなことを考えてしまった。

同名コミックが原作で、アニメ化もされている。結婚を約束した女性を亡くした工藤発（水上恒司）と、その女性と同じ容姿を持つ「ジェネリック」である鯨井令子（吉岡里帆）のラブロマンス。ジェネリックといえば「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」を思い浮かべるが、ここでは本物の人間ではないけれど、同様の「代替品」という意味か。どのようにして「ジェネリック」が生まれたのかは物語の鍵となるので詳しく説明はしないが、科学技術と偶然によって生まれたクローンのようなものだと思えば分かりやすい。もちろんファンタジーである。

そんな「ジェネリック」の令子は過去の記憶を持たないが、スイカを食べながらたばこを吸うのが好きなことなど、かつての恋人と同じ振る舞いをして、工藤をはっとさせる。

工藤に思いを寄せる令子はやがてその恋人の存在を知り、自分を通してその女性を見ている工藤に気付き、思い悩む。一方の工藤は依然として癒えない悲しみの中にありながらも、令子自身の思いに向き合っていくことになる。ここで大事な伏線となるのが食べ物で、水ギョーザとレモンチキンなのでご注意を。

舞台となる「九龍」は、香港・九龍城砦のようで、カオスだがノスタルジーを感じさせる。台湾でロケを行った街並みは実写版ならではのリアルさで、昭和生まれにはどこか懐かしい。

さて、文冒頭の続き。クローン人間（または「ジェネリック」）でも、私とは別の人間なので、別の人間として接してほしいというのが私の希望。「誰かのまねなんかじゃないです。私の好きは、私の好きです」「似てねえな。やっぱし」。クライマックスの令子と工藤のセリフが印象に残った。

（伊東秀純）