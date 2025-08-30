福岡管区気象台は30日午前4時47分、落雷と突風に関する福岡県気象情報第1号を発表した。福岡県では、同日昼過ぎから夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけた。

［気象概況］九州北部地方は、30日は高気圧周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、日中の強い日射の影響も加わるため、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、福岡県では30日昼過ぎから夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。





［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

福岡管区気象台30日午前9時43分発表の防災コメント

＜防災事項＞落雷と突風に関する福岡県気象情報（上記）を発表しています。30日は、暖かく湿った空気や強い日射の影響により、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や停滞した場合、県内全域で大雨警報（浸水害、土砂災害）を発表する可能性があります。

また31日も、暖かく湿った空気の影響により、昼過ぎから夕方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みです。



＜早期注意情報（警報級の可能性）＞30日昼過ぎから夜遅くにかけて 大雨［中］（県内全域）



＜予想降水量（多い所）＞30日12時から31日12時まで1時間降水量60ミリ（筑後地方）50ミリ（福岡地方、北九州地方、筑豊地方）▽24時間降水量100ミリ（筑後地方）80ミリ（福岡地方、北九州地方、筑豊地方）