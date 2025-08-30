THE ALFEE¹â¸«Âô¡¡¡ÈÃçÎÉ¤·¥È¥ê¥ª¡É¤ÇÍÌ¾¤â¡Ä¡Ö»×¤Ã¤¿¤³¤È°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¡¡¡È¥À¥á½Ð¤·¡É¤Î²áµî
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE¡¡ALFEE¡×¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ê71¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÎÈþÌ£¤·¤¤²»³Ú¡¡Èþ¤·¤¤¥á¥·¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¸«Âô¤Ï¥Ð¥ó¥ÉÆâ¤Ç¤Î¤±¤ó¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡È¤ªÁ°¡¢²¶¤Î¿©¤Ã¤¿¤í¡ª¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤±¤ó¤«¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êº¬¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö3¿Í¤È¤â¡È²¶¤¬²¶¤¬¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡ØTHE¡¡ALFEE¡Ù¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¡£¡È¤³¤ìÃçÎÉ¤¤¤ó¤À¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡Ö¤À¤«¤é¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤ªÁ°¤é¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤·¤´¤Ã¤³¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¤È¤«¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÃçÎÉ¤·¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï1¥ß¥ê¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£