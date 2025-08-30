»³²¼ÈþÌ´Í¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤¬»ÃÄê7°Ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÂè2Æü
¡¡¡Ú¥Î¡¼¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎFMÁª¼ê¸¢¤Ï29Æü¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Î¡¼¥È¥ó¤ÎTPC¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢3ÅÙ¤ÎÍë±«¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤ÈÆüË×¤Î¤¿¤áÈ¾Ê¬¤ÎÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ç°Ì¤ÏÁ´¤Æ»ÃÄê¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¡¢47°Ì¤Ç½Ð¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï66¡¢67¤Î¸Å¹¾ºÌ²Â¤È¤È¤â¤ËÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç7°Ì¡¢68¤Î´ä°æÀéÎç¤Ï6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç13°Ì¡¢69¤ÎÇÏ¾ìºé´õ¤Ï4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç24°Ì¡¢71¤Î´ä°æÌÀ°¦¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç34°Ì¡¢À¾¶¿¿¿±û¤ÏÏ¢Æü¤Î71¤Ç2¥¢¥ó¥À¡¼¤Î56°Ì¡¢70¤ÎÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï2¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç117°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Èª²¬Æà¼Ó¤äÃÝÅÄÎï±û¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é¤Ï¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£