【ニューヨーク＝金子靖志、ワシントン＝淵上隆悠】米国務省は２９日、９月下旬にニューヨークで開かれる国連総会を前に、パレスチナ自治政府の関係者らに対するビザ（査証）の発給を拒否し、発給済みの分も取り消すと発表した。

自治政府トップのマフムード・アッバス議長の国連総会出席を妨げ、パレスチナ国家承認の流れを阻止する狙いがあるとみられる。

国務省高官は２９日、読売新聞の取材に対し、アッバス氏について「今回の措置の対象となる」と回答した。対象者は自治政府のほか、パレスチナ解放機構（ＰＬＯ）の関係者で、アッバス氏を含めて約８０人に上るという。

国務省は声明で、自治政府やＰＬＯが「テロを否定せず、和平の責任を果たしていない」と非難。「国家安全保障上の利益から責任を追及する」と断じ、ビザの発給拒否は安全保障の観点を踏まえた措置だと説明した。米政府がニューヨークに本部を置く国連と締結している協定に基づき、パレスチナ国連代表部は措置の対象外になるとしている。

一方、パレスチナ国連代表部は２９日、「国連のオブザーバー国家に対するビザ発給拒否は、国連本部協定への違反だ」と反発し、米政府に撤回を求めた。

米ニュースサイト・アクシオスは、アッバス氏がパレスチナの国家承認を求めて国連総会で「独立宣言」を行う方針だとし、イスラエル寄りのトランプ政権としてこれを阻む思惑があると伝えている。

国連総会の一般討論は９月２３日に始まり、２２日には、イスラエルとパレスチナの「２国家解決」に向けた首脳級会合が予定されている。国連総会では、フランスや英国、カナダなど先進７か国（Ｇ７）のメンバー国も含む複数の国がパレスチナを国家として正式承認する方針を表明しており、ビザを巡る米政府の対応には国際社会から批判が噴出しそうだ。