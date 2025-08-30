»ÒÂ¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÈÆÁ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡É¤È¤Ï¡©¡¡²£ÈøÃéÂ§¤Ï¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤ËÌµ²æÌµ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀèÁÄ¤¬ÆÁ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ä¤µ¤«¤¤¤ä¤Ç¡×¤È¡£
¡¡¾®¤µ¤¤ËÍ¤Ë¤Ï²¿¤ó¤Î¤³¤È¤ä¤é¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥º¡¼¥Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤ó¤À¤«½¡¶µÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÅÙ¤â¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¡¢¡Ö¥Ø¥§¡¼¥Ã¡×¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡ÖÆÁ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÈÎ¾¿Æ¤Î¿®¿´¿¼¤µ¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£²¿¤·¤í¡¢²ÈÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¿ÀÊ©¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Éã¤Ï¸âÉþ¾¦¤ò±Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¦Çä¿Í¤À¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¿®¶Ä¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¿Æ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ï¤¬²È¤Ë¤Ï·Á¤À¤±¤Îº×ÃÅ¤ÈÊ©ÃÅ¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ªµ§¤ê¤·¤¿¤ê¤ª»²¤ê¤Î¿¿»÷¤´¤ÈÄøÅÙ¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÌµ½¡¶µ¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢¡ÖÀèÁÄ¤ÎÆÁ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÏÏ·Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â²¿¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ç¯Îð¤È¶¦¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤¬»×¤¦¤Û¤ÉÅØÎÏ¤â¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ìî¿´¡¢ÌîË¾¤Ë¿¶¤ê²ö¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¥Ü¥ó¥ä¥ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÀèÁÄ¤ÎÆÁ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±¿Ì¿¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÁ¤È±¿Ì¿¤Î´Ø·¸¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀèÁÄ¤ÎÆÁ¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÁÄ¤È¤¤¤¦Â¾ÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤é¤·¤¤¤È²¿¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢ÀèÁÄ¤ÎÆÁ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸úÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÆÁ¤Ë¤â¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÁÄ¤ÎÆÁ¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬¼«ÎÏ¤ÇÆÁ¤òÀÑ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢¶ì¤ÎÂ¿¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í´Ö¤Ë¤ÏÅØÎÏ¤ä±¿Ì¿¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆÁ¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆÁ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï²Ê³ØÅª¤Ë²òÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿Í¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÆÁ¤Î°ì´Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢°Õ¼±Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Ìµ°Õ¼±Åª¤Ê¹Ô°Ù¤òÆÁ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï±£ÆÁ¤È¤¤¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î±£ÆÁ¤³¤½¤¬ÆÁ¤ÎËÜÎÎ¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£·×»»¤µ¤ì¤¿ÆÁ¤Ï¡¢¤à¤·¤íÆÁ¤ò»Ü¤·¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³²°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤¹¤°È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤¯·ÝÇ½¿Í¤äºî²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÁ¤ò¸øÅª¤Ë¹Ô¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ©¹ç¤¤¤Î¤â¤È¤ÇÆÁÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¸ø³«¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ±×¤Ë¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«³²¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢±£¤ì¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê¤È¼«¸Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡¢¤Ä¤Þ¤ê±£ÆÁ¤³¤½¤¬ËÜÅö¤ÎÆÁ¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÁ¤È¤ÏÌµ¿´¤Î¹Ô°Ù¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿°Õ»Ö¤µ¤¨¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡¢¤½¤ì¤ò±£ÆÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢°ÊÁ°Çã¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¼ê¤Ä¤«¤º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÍÕ¼¼Íê¾¼¤È¤¤¤¦½ÕÆüÂç¼Ò¤ÎµÜ»Ê¤µ¤ó¤¬ÆÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¿ÀÆ»¤ÎËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æó½½¿ôÇ¯¸å¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÀÊ©¤äÀèÁÄ¤òã«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤Ê¤ëÆÁ¤Ç¤¢¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÀèÁÄ¤ÎÆÁ¤¬½ª¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤è¤ëÆÁ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÍ¤ä²ÈÂ²¤¬º£Æü¤Þ¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤êÆÁ¤Î¤´Íø±×¤Ð¤«¤ê¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬ÆÁ¤ËÍê¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈË±É¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢Àï¸å¤Î¶µ²Ê½ñ¤«¤éÆ»ÆÁ¶µ°é¤¬ÇÑ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤ÇÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬±£ÆÁ¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÆÁ¤ÎÃæ¤Ç¤â±£ÆÁ¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÁ¤ò¤Ò¤È¸À¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÍýÀ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤¬ÆÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°¦¾ð¤ä¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤Ê¤¤±£ÆÁ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿±£ÆÁ¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ»ÒÂ¹¤Ø±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢Àê¤¤»Õ¤¬ËÍ¤Î¼êÁê¤ò¸«¤Æ¡¢ÆÁ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿´³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ø¤§¡¼¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ê¤É¤·¤¿³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë´¿¤Ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î»Å»ö¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢È¯É½¤¹¤ë¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤ËÆÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¤ÇÆÁ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÌµ²æÌµ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²£ÈøÃéÂ§¡Ê¤è¤³¤ª¡¦¤¿¤À¤Î¤ê¡Ë
1936Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾ÏÆ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ³°¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¸ÄÅ¸³«ºÅ¡£¾®Àâ¡Ø¤Ö¤ë¤¦¤é¤ó¤É¡Ù¤ÇÀô¶À²ÖÊ¸³Ø¾Þ¡£Âè27²ó¹â¾¾µÜÅÂ²¼µÇ°À¤³¦Ê¸²½¾Þ¡£ÅìµþÅÔÌ¾ÍÀÅÔÌ±¸²¾´¡£ÆüËÜ·Ý½Ñ±¡²ñ°÷¡£Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯8·î28Æü¹æ ·ÇºÜ