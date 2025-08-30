

白河小峰城（写真：m.Taira / PIXTA）

今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は田安家の行く末を気にかけながらも、白河に養子に出された松平定信について解説します。

父の教訓「汝の跡が絶えないように」

寛政の改革を推進したことで知られる江戸幕府の老中・松平定信（1759〜1829）。定信は11歳のとき「治国の道」（国を治めるための方法）を知りたいと思い、自ら探究していたといいます（定信の自叙伝『宇下人言』）。

しかし、本人曰く、その探究の結果は「用にもたちがたく」（役に立たない）代物だったようですが、年少ながら「治国の道」を考察するということ自体が、筆者からしたら「栴檀は双葉より芳し」（大成する人は幼少の頃から優れている）と感じられてなりません。

明和8年（1771）、定信の父・田安宗武（8代将軍・徳川吉宗の次男）が亡くなります。宗武の後継となったのは、定信の兄・治察でした。

定信は、白河藩主・松平定邦の養子となります。治察には妻子なく、田安家としては、定信が養子にいくことを望んではいませんでした。が、定信によると、当時の幕府の「執政」（老中）がこの件を推進したとのことです。

定信を養子にとの話があったとき、兄の治察は定信を召して「教訓」したといいます。その教訓は、自分の考えを長々と述べたものではなく、松平定国（宗武の6男。定信の同母兄）が、伊予松山藩主（松平定静。定静は定勝系久松松平家の出）の養子となる際に遺した父の田安宗武の言葉でした。「治察も話を聞け」とのことで、治察もそのとき、側にいたのです。

宗武は「忠孝仁恕」（仁恕とは思いやりの意）についての話をした後に、次のようなことを定国に述べました。

「汝が、松山の定静の子（養子）となれたのは、お鉄（鉄姫。定国の妻。定静の養女）のお陰じゃ。よって、今後、お鉄を疎かにしてはならぬ。お鉄の腹に男子が生まれたら、幸せの至り。

妾（側室）に男子が出来て、それにその家を継がせたならば、松平定勝（戦国時代の武将。異父兄は徳川家康）の血脈は絶えてしまう。気の毒に思うところではある。人が孫の顔を見たいと言うのは人情ではあるが、我は不肖の孫の顔を見るよりは、末家または血脈相当の家から養子を迎えて、汝の跡が絶えないようにするほうが良い」と。

治察は、弟・定信に父・宗武の言葉を伝達したのでした。治察は、定信も定国と同じ心がけでいるようにと伝えたかったのでしょう。

こうした懇切な教訓があったからか、定信は兄・治察を「兄ながらも親父の恩あり」と記し、感謝しています。また、治察が自分の教訓を述べなかったことを「篤実」と定信は自叙伝に記します。

治察の死で訪れた田安家の危機

しかし、そんな治察が、定信17歳の頃に病となってしまいます。さまざまな祈祷・療養が行われますが、その甲斐もなく、病状は悪化していきました。

定信はすでに白河松平家に養子にいくことが決まっていましたので、治察にもしもの事があれば、田安家の後継がどうなるのかが気がかりでした（最悪の場合、絶家となってしまう）。

当然、当主の治察も同様です。治察は田安家の家臣や稲葉正明（安房館山藩主）に後継者のことについて相談していました。その際、正明は「賢丸殿（定信の幼名）が再び田安家に戻れば良い」と言っていたようです。そうしたこともあり、治察始め田安家の人々は安心していたとのこと。

そして、安永3年（1774）8月下旬、治察はこの世を去ります。田安家の世継ぎはいまだ定まっていなかったので、喪は秘されていました。

田安家の重臣は、定信に「後継のことが心配でしょうが、稲葉正明の言葉もありますので、それほど、懸念されることはないでしょう」と楽観論を語っていたようです。

治察の死は、田安宗武の正室（宝蓮院。近衛家久の娘）にも衝撃を与えたようで、倒れ伏し、気絶するほどだったといいます。

「田安家が断絶すれば、亡き宗武公に何と言えば良いのか。賢丸（定信）を白河松平家に養子に出したのは本意ではなかったが、幕府執政による邪な計らいにより、実現してしまった。とはいえ、それを許したのは、私と治察と重臣である」と宝蓮院は絶望の言葉を述べたとのこと（ちなみに、定信は側室の子）。

気絶した宝蓮院は、湯薬を勧められましたが「田安家が断絶したことにより、下々の者が飢渇・離散してしまったならば、どれほどの苦しみであろう。田安家の後継が定まれば良いが、そうでないならば、今、湯薬を舐めて命を貪ることはできない」と薬を飲むこと拒んだとされます。宝蓮院もまた立派な心がけの女性だったといえましょう。

後継が定まらないまま“宙ぶらりん”に

「田安領、田安附きの者、今までの如し」との将軍の命令が老中（松平輝高）を介して、9月上旬に伝えられたことにより、田安家の人々はひとまず、安堵したようです。

ところが、後継の当主はいまだ定められず。田安家は宙ぶらりんのまま、長期間、放置されることになるのです。定信としても、田安家の行く末が気がかりだったでしょうが、その一方で学問に精を出していたようです。定信は田安家に戻ることはできるのでしょうか。

