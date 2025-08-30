Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤ÈÅÅ·âº§¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤ò¥¡¼¶É´´Éô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡¡¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡ÅöÂå¤¤Ã¤Æ¤Î±éµ»ÇÉ½÷Í¥¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬ÅÅ·âÆþÀÒ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÂ¦¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥â¥ÆÃË¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï³Î¤«¤ËÂç¿Íµ¤¤À¤¬¡¢°Õ³°¤äÁÇ´é¤Ï¡¢¤¤¤äÁÇ´é¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÂÀ¤â¤â¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡¡Èþ¤·¤¯ÍÅ±ð¤Ê¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡×
¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î´é¤¬¹¥¤ß¡×
¡¡Æó¿Í¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï8·î10Æü¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¸òºÝ¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥ã¥ë¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»×¤¨¤ÐÆó³¬Æ²¤Ï2016Ç¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø²ÐÍË¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ç¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤À¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Î´é¤¬¹¥¤ß¤À¤È¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤ÇÈà¤ò¡È¥«¥ºÍÍ¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë»Ý¤òËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤Æ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Èà½÷¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀ±Ìî¸»¡Ê44¡Ë¤ä¸µÇÐÍ¥¤Î¿·°æ¹ÀÊ¸¡Ê46¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤ä±ÇÁüºî²È¤é¤¢¤Þ¤¿¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ÈÉâÌ¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¿§Îøº»ÂÁ¤ÎÊóÆ»¤Ï³§Ìµ¡£¤¿¤À¡¢Æù¿©·Ï¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÈà½÷¤Î¤³¤È¡¢¤³¤³¤¬Ç¯¹×¤ÎÇ¼¤á»þ¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¼«¤é°ÕÃæ¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò¼Í»ß¤á¡¢»×¤¤¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡×¡ÊÆ±¡Ë
±éµ»ÎÏ¤È¼ÂÀÓ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡È°ìÎ®½÷Í¥¡É
¡¡¤Þ¤À30ºÐ¤È¼ã¤¤Æó³¬Æ²¤À¤¬¡¢·ÝÎò¤ÏÄ¹¤¤¡£
¡Ö½Ð¿ÈÃÏ²Æì¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ËºÜ¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢12ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¤¹¤°¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢±à»Ò²¹´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ò¥ß¥º¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿16ºÐ¤Î»þ¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¾Þ¤òÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÎÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ê32¡Ë¤È¤È¤â¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡°Ê¹ß¤â20Ç¯¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯Ëö¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¹ÈÁÈ¤Î»Ê²ñ¤âÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±éµ»ÎÏ¤È¼ÂÀÓ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢º£¤äÃ¯¤â¤¬°ìÎ®¤È¸Æ¤Ö½÷Í¥¡£Æ°Êª°¦¸î¤Ê¤É¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÇ®¿´¤Ç¡¢·ÄØæÂç³Ø¤ÎÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÃÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ä¡Ä¡×
¡¡°ìÊý¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡£Çä¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤·Ý¿Í¤æ¤¨¡¢Èà½÷¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡È³ÊÍî¤Á´¶¡É¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÌ±Êü¥¡¼¶É´´Éô¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÁêÊý¤Î°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê44¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Ç¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Î·è¾¡Àï¤Ë½é¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬15Ç¯Ëö¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ç¤¹¡£½ÐÀ¤¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¡¢¥Ô¥ó¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò7ËÜÊú¤¨¤ëÄ¶Çä¤ì¤Ã»Ò¡£SF¥¢¥Ë¥á¡Ø¥³¥Ö¥é¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¥Þ¥Í¤Æ¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¾ï¤ËÀÖ¤¤Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¿ÊÑ¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¾¦³ØÉô¤ò½Ð¤¿ÆÉ½ñ²È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Çî¼±¤Ç×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤Ê¤¯±Ô¤¤È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ÎÉ¾È½¤â¾å¡¹¡£
¡Ö°Î¤Ö¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î´Ö¡¢¶ÉÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÁ°¤Ë¤¢¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤è¤¯°ì¿Í¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤È¤³¤Á¤é¤ò¸þ¤¤¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£¼ýÏ¿Á°¤ÎÍ½½¬¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÙ¶¯¤âÈ´¤«¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä±é½Ð¿Ø¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤ÏÌµÁÐ¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹¥´¶¤Î»ý¤Æ¤ë¤½¤ÎÁÇ´é¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÂÆ£¤òÁêÊý¤ËÍ¶¤¤¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¥Æ¥ì¤Ï¡Ø¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È³Ø¤Ö¡£¡Ù¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§ÊóÆ»¸å¡¢¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤ÏµÞ¾å¾º¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Æó³¬Æ²¤â¤à¤·¤í¡¢º£¤ò»þ¤á¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê·Ý¿Í¤ÎºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎÀÇÉ¤È¤·¤Æ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬ÇÜ²Ã¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤µ¤¹¤¬·Å´ã¡£Æó³¬Æ²¤Û¤É¤Î½÷Í¥¤¬É×¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤ËÂ¤ëÃË¤Ö¤ê¡¢¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
