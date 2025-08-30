歌手の堀ちえみが２９日、ブログを更新。この日、東京地裁で堀のブログに誹謗中傷を繰り返し書き込み、偽計業務妨害の罪に問われていた女性に懲役１年、執行猶予３年の有罪判決が出たが「やっと今日からやさしい気持ちで穏やかな毎日を過ごせる」とつづった。

堀は２９日に「夫の支えに心から感謝」と題したブログをアップ。夫と豆腐料理を堪能した様子で、おいしそうな料理写真もアップ。そして夫へ「私の伴侶となったことで心無い誹謗中傷により、沢山傷ついてきたと思いますが、それを微塵も周囲に見せずに家族を守り続けてくれました」と感謝。子供達についても「子たちも芯が強く、ぶれない精神でいてくれたおかげで、私も救われた気持ちでした」とつづり「家族一人一人に感謝の気持ちを伝えたいと思います」と記した。

そして具体的なことは触れていないが「やっと今日からやさしい気持ちで、穏やかな毎日を過ごせること。大変嬉しく思います。お力添えいただきました皆様にも、感謝の気持ちでいっぱいです。そして温かいメッセージも、ありがとうございました」と結んでいた。