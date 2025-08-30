Ï©Àþ²Á¾å¾ºÎ¨¡ÖÁ´¹ñ4°Ì¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë³Ø¤Ö¡¡ÄÀ¤àÃÏÊý¤¬À¸¤ÊÖ¤ëÈëºö
¡¡º£Ç¯7·î¤Ë¹ñÀÇÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿Ï©Àþ²Á¡ÊÆ»Ï©¤ËÌÌ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Î1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÉ¾²Á³Û¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÃÏ°è¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ïº£¸å¤ÎÆüËÜ¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¡¢¤ª¤è¤Ó´Ñ¸÷»ñ¸»¤Å¤¯¤ê¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Âç¤¤Ê»Ø¿Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃÏ°è¤È¤Ï´ôÉì¸©¹â»³»Ô¾å»°Ç·Ä®¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÏ©Àþ²Á¤¬ºòÇ¯¤È¤¯¤é¤Ù¤Æ28.3%¤â¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï´ôÉì¸©Æâ¤Ç1ÈÖ¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Ê¤¼´Ñ¸÷µÒ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ö´ôÉì¸©¹â»³»Ô¾å»°Ç·Ä®¡×Ç¼ÆÀ¤Î³¹ÊÂ¤ß
¡¡¾å»°Ç·Ä®¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¡¢¡ÖÈôÂÍ¤Î¾®µþÅÔ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹â»³¤ÎÎò»ËÃÏ¶è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê½Ð³Ê»Ò¤¬¤â¤¦¤±¤é¤ì¤¿Ä®²°¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢¸®²¼¤Ë¤ÏÀ¶¤é¤«¤ÊÍÑ¿å¤¬Î®¤ì¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¸®²¼¤Ë¤Ï¡¢¿ù¤ÎÍÕ¤ò¶Ì¾õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¼ò¤Ð¤ä¤·¡×¤¬²¼¤¬¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ´Ñ¸÷µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤Î¹â»³»Ô¤Î³°¹ñ¿Í½ÉÇñµÒ¿ô¤ÏÌó76Ëü9700¿Í¤Ç¡¢ÂÐÁ°Ç¯Èæ¤Ç¤Ï7³ä¤ÎÁý²Ã¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2019Ç¯¤ÎÌó61Ëü2000¿Í¤âÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£7·î1ÆüÉÕÄ«Æü¿·Ê¹Ä«´©¤Ë¤Ï¡Ö·Ê´ÑÄ®ÊÂÊÝÂ¸Ï¢¹ç²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾å»°Ç·Ä®¤ÎÌÜÈ´¤ÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤ÇÇÑ¶È¤·¤¿Å¹ÊÞ¤â¤¹¤°¤ËÇã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤¡¢¶õ¤Êª·ï¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï©Àþ²Á¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëµþÅÔÉÜÆâ¤ÎÏ©Àþ²Á¤â4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÜÆâ¤ÇÏ©Àþ²Á¤¬¤â¤Ã¤È¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ»ûÄ®ÅìÆþ2ÃúÌÜ¸æÎ¹Ä®¤Î»Í¾òÄÌ¤Ç¡¢¾å¾ºÎ¨¤Ï10.6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë¡Ö¾®µþÅÔ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÏ¶è¤Ï¿ôÂ¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Ï¹â»³¤Û¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¹â»³¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¾å»°Ç·Ä®¤ÎÌÜÈ´¤ÄÌ¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¾®µþÅÔ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Û¤«¤Î¡Ö¾®µþÅÔ¡×¤È¤³¤ì¤À¤±°ã¤¦
¡¡Ä®²°¤äÂ¤¤ê¼ò²°¤Ê¤É¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é»Ä¤ëÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤¬¿ôÂ¿¤¯»Ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤é¤Û¤«¤Î¾®µþÅÔ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤¬°ã¤¦¤«¡£¤Þ¤º¡¢Ä®Á´ÂÎ¤Ç²È²°¤ÎÍÍ¼°¤ä¿§ºÌ¤¬Åý°ì¤µ¤ì¡¢Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÅÃì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤ß¤ÎÂ¿¤¯¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Îò»ËÅª¤ÊÄ®ÊÂ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÅõäÆÉ÷¤Î³¹Åô¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï³¹Åô¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢Ä®ÊÂ¤ß¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»Ï©¤ËÀÚ¤êÀÐ¤Ê¤É¤òÀ°Á³¤ÈÉß¤µÍ¤á¤¿Ä®ÊÂ¤ß¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼çÄ¥¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢·úÃÛÊª¤È¤±¤ó¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹â»³¤ÎÎò»ËÃÏ¶è¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿àÐ»¨Êª¤¬¶ËÎÏÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢¸µÍè¤Î²ÈÊÂ¤ß¤äÆ»Ï©¤ÎÎ¾ÏÆ¤òÎ®¤ì¤ëÍÑ¿å¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¾åÅù¤ÊÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¾®µþÅÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä®ÊÂ¤ß¤Î°ìÉô¤¬Ãî¿©¤¤¾õ¤Ë²õ¤ì¡¢¤¢¤¤¤À¤Ë¥â¥À¥ó¤Ê·úÊª¤äÌµ¿è¤Ê¥Ó¥ë¤Ê¤É¤¬¶´¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¹â»³¤ÎÎò»ËÃÏ¶è¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÍÍ¼°¤ÎÄ®²°¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤¬É¬¤º¤·¤â¹¾¸Í»þÂå¤äÌÀ¼£»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤Ï¤«¤®¤é¤Ê¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¿·ÃÛ¤Î·úÊª¤âÂ¿¤¯¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î·úÊª¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¹©Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î·úÊª¤ÈÆ±ÍÍ¤Î°Õ¾¢¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä®ÊÂ¤ß¤ËÅ°Äì¤·¤¿Åý°ì´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä®²°¤ÎÀµÌÌ¤Î½Ð³Ê»Ò¤äÆþ¸ý¤Ê¤É¤â¡¢µìÍè¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢²þÊÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤Ç¤â¡¢µìÍè¤ÎÍÍ¼°¤ËÌá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ò¤¢¤Ä¤«¤¦Å¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡¢Ä®ÊÂ¤ß¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÃÏ¤Î¡Ö¾®µþÅÔ¡×¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Î½¸µÒ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢°Â²Á¤Ê»¨²ß¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ÎÅ¹¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹â»³¤ÎÎò»ËÃÏ¶è¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¸½ºß¤âÅÁÅý¹©·Ý¤¬Â©¤Å¤¯¤Î¤¬¹¬¤¤¤·¡¢ÈôÂÍ½Õ·ÄÅÉ¤ä°ì°Ì°ìÅáÄ¦¡¢½ÂÁð¾Æ¤Ê¤É¡¢¹â»³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖËÜÊª¡×¤ò¤¢¤Ä¤«¤¦Å¹¤¬Â¿¤¤¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÂ¤¤ê¼ò²°¤äÌ£Á¹²°¤Ê¤É¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¿©ÎÁÉÊ¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤Ï¡¢¶öÁ³À¸¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶¯¤¯°Õ¼±¤·¡¢ÁÏ¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
È¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ë·Ê´ÑÊÝÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¹â»³»Ô¤Î·Ê´ÑÊÝÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎò»Ë¤¬Ä¹¤¤¤Û¤¦¤Ç¡¢¹ñ¤Î»ØÄê¤Ë¤æ¤À¤Í¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾òÎã¤òÄê¤á¤¿¤ê¡¢´ð½à¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îò»ËÃÏ¶è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï½»Ì±Àè¹Ô¤ÇÄ®ÊÂ¤ßÊÝÂ¸»ö¶È¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£½»Ì±¤Î¼ê¤Ç¾å»°Ç·Ä®Ä®ÊÂÊÝÂ¸²ñ¤¬ÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ41Ç¯¡Ê1966¡Ë¤Î¤³¤È¡£¾¼ÏÂ47Ç¯¡Ê1972¡Ë¤Ë¡¢¹â»³»Ô¤¬´Ä¶ÊÝÁ´¤ä·Ê´ÑÊÝÂ¸¤Î¾òÎã¤òÀ©Äê¤¹¤ë¤È¡¢½»Ì±¤Ë¤è¤ëÄ®ÊÂ¡¦·Ê´ÑÊÝÂ¸²ñ¤¬¼¡¡¹¤È·ëÀ®¤µ¤ì¡¢»Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô³¹ÃÏ·Ê´ÑÊÝÂ¸¶è°è¤â»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾¼ÏÂ54Ç¯¡Ê1979¡Ë¡¢»Ô¤¬»ØÄê¤·¤¿ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤Î°ìÉô¤¬¡¢¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¿À®9Ç¯¡Ê1997¡Ë¤Ë¤ÏÁªÄêÃÏ¶è¤Ë¡¢¾å»°Ç·Ä®¤Î°ìÉô¡¢¾åÆóÇ·Ä®¤Î°ìÉô¡¢ÊÒ¸¶Ä®¤Î°ìÉô¡¢¿ÀÌÀÄ®4ÃúÌÜ¤Î°ìÉô¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÊ¿À®16Ç¯¡Ê2004¡Ë¡¢²¼ÆóÇ·Ä®¤Î°ìÉô¡¢Âç¿·Ä®¤Î°ìÉô¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ55Ç¯¡Ê1980¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ä®ÊÂ¤ß¤ä·úÃÛÊª¤Î¤Û¤«¡¢»ÔÁ´°è¤ÇÎÉ¹¥¤Ê·Ê´Ñ¤ò¤¿¤â¤Á¡¢ÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢»Ô¤ÎÆâÉô¤Ë¡Ö¹â»³»Ô·úÃÛÊªÅù¤Î·ÁÂÖ¡¢°Õ¾¢ÊÝÁ´Ï¢Íí²ñµÄ¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ì±´Ö¤Ç·úÊª¤¬¿·ÃÛ¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢·úÃÛ³ÎÇ§¿½ÀÁ¤ÎÃÊ³¬¤Ç·ÁÂÖ¤ä°Õ¾¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢·ÁÂÖ¤ä°Õ¾¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ë¡Åª¶¯À©ÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿À®14Ç¯¡Ê2002¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹â»³»Ô½á¤¤¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¾òÎã¡×¤¬À©Äê¤µ¤ì¡¢³«È¯¤ä·úÃÛÊª¤Î¿·ÃÛ¤ËÂÐ¤·¡¢¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤éÆÏ¤±½Ð¤ä½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤òµÁÌ³¤Å¤±¡¢»ØÆ³¤ä½õ¸À¡¢´«¹ð¤ä¸øÉ½¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»³»Ô¤ÏÊ¿À®17Ç¯¡Ê2005¡Ë¤Î»ÔÄ®Â¼¹çÊ»¤Ç¡¢Ìó2177Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¡¢ÅìµþÅÔ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÆüËÜ°ì¤ÎÌÌÀÑ¤ò»ý¤Ä»ÔÄ®Â¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÁ´»Ô°è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Îò»ËÅª·Ê´Ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼«Á³·Ê´Ñ¤â´Þ¤áÊÝÁ´¤ÈÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ê¿À®18Ç¯¡Ê2006¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±16Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿·Ê´ÑË¡¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¡Ö·Ê´Ñ¹ÔÀ¯ÃÄÂÎ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö·Ê´Ñ·×²è¡×¤òºöÄê¡£Á´»Ô°è¤òÂÐ¾Ý¤Ë·úÃÛÊª¤ä¹©ºîÊª¤Î¤Û¤«¡¢²°³°¹¹ð¤ä³«È¯»ö¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©¸Â¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯6·î¤Ë¤â¡¢¹â»³»Ô¤Ï·Ê´Ñ¤ò¼é¤ë¤¢¤¿¤é¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼é¤Ã¤¿¤«¤éÈ¯Å¸¤··ÐºÑÅª¤Ë½á¤¦
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ°Ê¹ß¡¢¹â»³»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤âÁ´¹ñ¥Á¥§¡¼¥ó¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤Î¿Ê½Ð¤¬Áê¼¡¤®¡¢»ÔÌ±¤«¤é¡ÖÄ®ÊÂ¤ß¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹¹ð¤ä´ÇÈÄ¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢»Ô¤ÏÁ°½Ò¤Î·Ê´Ñ·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤ß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿·Ê´Ñ½ÅÅÀ¶è°è¤È¡¢JR¹â»³±ØÅìÂ¦¤ÎÃæ¿´¾¦¶È·Ê´Ñ½ÅÅÀ¶è°è¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯4·î¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²°³°¹¹ðÊª¤Î¸¶¿§¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä®ÊÂ¤ß¤ÎÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢Ï©¾å¤ËÃÖ¤¯´ÇÈÄ¤â1Å¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤2¤Ä¤Þ¤Ç¤Ëµ¬À©¤¹¤ë¡½¡½¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ÇÈÄ¤Î½¤Àµ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Êä½õÀ©ÅÙ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤¿·Ê´ÑÊÝÁ´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¶ËÃ¼¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢·Ê´ÑÊÝÁ´¤ÎÀè¿ÊÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÎ¹¹Ô¤·¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¤ª¤è¤Ó¼«Á³·Ê´Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¹â»³¤Î¤è¤¦¤ÊÅ°Äì¤·¤¿µ¬À©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢Îò»Ë¤È¼«Á³¤¬Ë¤«¤ÊÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë·Ê´ÑÊÝÁ´¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Í¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ®¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤À¡×¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë½á¤¦¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¡×¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë½á¤¦¡×¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¡¢¡ÖÈ¯Å¸¡×¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë·Ê´Ñ¤òÇË²õ¤·¡¢Åìµþ¤ò¿¿»÷¤·¤¿¶âÂÀÏº°»¤Î¤è¤¦¤Ê³«È¯¤ò»Ø¸þ¤·¤¿Ä®¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤¤¤Þ¡¢¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Î¸º¾¯¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÊÒ¤ä¡¢Å°Äì¤·¤ÆÃÏ°è¤Î·Ê´Ñ¤ò¼é¤ê¡¢ÁÏÂ¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹â»³¤Ï¡¢À¤³¦¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢Ï©Àþ²Á¤¬µÏ¿Åª¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ë¤¦¤¨¤ÇÂÅ¶¨¤òÇÑ¤·¤Æ¡¢¹â»³¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¼é¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÈ¯Å¸¡×¤·¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë½á¡×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»³¤ÏÉ¬¤º¤·¤âË¬¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¹â»³¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿Í¡¢¤È¤ê¤ï¤±²¤ÊÆ¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦³°¹ñ¿Í¤Ë¡¢¹â»³¤Î¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤È¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë·Ê´Ñ¤Î¤¢¤êÊý¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÃÏÊýÅÔ»Ô¤¬±ÊÂ³Åª¤Ë½á¤¦Êý¸þÀ¤¬¸«¤¤¤À¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¹á¸¶ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÊ¸²½¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡£
