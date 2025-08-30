Image: KWSGstore

集中力向上やストレス発散にももってこいの、本格シューティングゲームが注目を集めています。

その名も「VariShot」。高精度レーザーを使ったこの次世代シューティングゲームは、エキサイティング感とゲーム性の絶妙なブレンドに成功しています。

お得な先行販売の終了が迫ってまいりましたので、「VariShot」の特長をまとめておさらいしておきましょう。

自宅で楽しめるミニ射撃

作業をしていると10分でスマホに気がいってしまい、集中力を発揮する方法を忘れてしまった方も多いのではないでしょうか。そんな方々にもってこいの集中力トレーニングが実は射撃。

「VariShot」に搭載の6つのゲームモードには、既定の秒数以内にターゲットを撃ち抜くタイムアタックの要素や、ランダムに光る的から緑だけを狙い撃つ瞬発力トレーニングの要素が含まれます。

1人で遊ぶことも対戦することも可能で、飽きずに没頭できること請け合い。「VariShot」はダーツが好きな方にもおすすめです。

銃の重さや照準精度はリアルさながら

ホンモノに忠実な設計と照準合わせの精度が「VariShot」最大の魅力。たとえば、電子ターゲットは本物のエアライフルターゲットと同じ45.5×45.5mmとなっています。

搭載しているレーザーモジュールの精度は0.5mradとホンモノの銃レベル。つまり、1km先をレーザー照射した際に、約50cmまでの誤差しか生じないほど高精度なんです。さらにトリガーの重さはピストルと同じ2kgに設定。細部に至るまでホンモノ志向の魂が息づいています。

今回のプロジェクトでは、より本格派な「LaserGun Weighted」がオプションで用意されています。0.41kgのズッシリ感は、まるでホンモノの銃を手にしているような感覚が味わえるはずです。

コンセントのない場所でも楽しめる

PSCクラス1のレーザー認証を取得し、壁に穴を開ける心配もなし。もちろん誤って人を傷つけることもありません。

電子ターゲットはACアダプターと電池の両方で稼働するので、コンセントのない場所でも思う存分射撃が楽しめます。また、周囲の明るさによってレーザーの検出感度を自動調整してくれる賢さも備えていて、昼夜を問わずストレス発散できるのもポイントです。

「VariShot」について、より詳しく知りたいという方、一度以下のWebページを覗いてみてください。

