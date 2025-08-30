◇米女子ゴルフツアー FM選手権 第2日（2025年8月29日 米マサチューセッツ州 TPCボストン＝6598ヤード、パー72）

第2ラウンドは悪天候による中断が3度あり日没サスペンデッドとなった。31位から出た古江彩佳（25＝富士通）は7バーディー、2ボギーの67で回り、通算7アンダーで暫定7位に浮上した。首位とは4打差。

WOWOWのインタビューに応じた古江は「うまく攻めながら、ミドルパットとかも入ってくれたり、しっかりバーディーを取っていけた」と安堵（あんど）の表情で語った。

インから出て11番でボギーが先行したが、バーディーラッシュで巻き返す。15番では5メートルを沈めて、17番では1メートルにつけて伸ばした。18番のボギーで後退したものの前半を34で終えると、後半もバーディーを重ねて8番、9番は連続バーディーで締めくくり上位でホールアウトした。

ラウンド中に2度中断したが「切り替えられたり、集中できたりというのはうまくできた」とプレーへの影響はなかったという。

33位だったAIG全英女子オープン以来の4週ぶりの復帰戦。オフにはスイングの修正に取り組んできた。2日目はフェアウエーを外したのも、パーオンを逃したのも1度だけと成果は確実に表れている。古江は「大分良くなっている。うまく続けられたら」と好感触を口にした。

上位で決勝ラウンドに進む。「攻めるプレーをしながら、バーディーチャンスについたところで取っていけたら」。残り2日間も復調したショットでピンを攻めていく覚悟だ。