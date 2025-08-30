フリーアナウンサーの徳光和夫（84）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に生出演。米動画配信大手「ネットフリックス」が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本での独占放送権を獲得したニュースに言及した。

27日朝、ネットフリックスがSNSで日本での「独占生配信」を電撃発表。米国では有料のテレビ放送もある見込みだが、日本での地上波放送はなくなる。ネット上はいわゆる「大荒れ」になり、国内の各業界にも衝撃が走った。

この件について「我々野球ファンにとっては青天の霹靂なんでありますが」とコメント。

アシスタントの石川みゆきアナウンサーも「これびっくりしました」と声を上げる中、「WBC熱の高い日本を黒船が狙い撃ちするような形になったわけでありますけども。ネットフリックスに入ってない日本人はいったいどうするんだ！？ということになっちゃいまして」と不満をもらした。

徳光アナは「どっかしらの局に、もしかすると高額で売るのかも、波を売るのかもしれませんけど、いずれにしましても、やっぱり日本の放送局、NHKさんとか日テレさんとかでなんとかしなきゃいけない」と見解。「むしろ僕は総務省に言いたいなっていうふうに思いますよ。こういうことあっていいの？」と語った。