¡Öº£¤Ï3¿Í¤À¤±¤É¡×7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°ºÆ³«¤ò·è¤á¤¿K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Îº£
¡Ö13Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×MYNAME¤¬¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¡£7·î25Æü¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼13¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Èà¤é¤Ï¡¢Ê¼Ìò¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¾è¤ê±Û¤¨ºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿3¿Í¡£¥»¥è¥ó¤Ï¡Ö7Ç¯Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡È¤¦¤ì¤·¤¤¡É¡È¹¬¤»¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVIVID¡Ù¡£¥³¥Ì¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBAD BAD HIGHER¡Ù¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤¿MYNAME¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¶Ê¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¥¤¥ó¥¹¤Ï¡Ö¡ØFor You¡Ù¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤È¤¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤Ã¤¿¤éÁÛÁü°Ê¾å¤Î°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ÆÂçËþÂ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥»¥è¥ó¤Ï¡ØWe Are The One¡Êwith MYNAMA¡Ë¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç½é¤á¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Öº£¤Ï3¿Í¤À¤±¤É¡¢5¿Í»þÂå¤Îµ²±¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÆü¡¹¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¤Ï¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¿·¶Ê¤òÈ¯É½¤·¡¢¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡£¥³¥Ì¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÇÄê´üÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤½¤·¤Æ¥»¥è¥ó¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Îå«¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ëMYNAME¡£ºÆ¤ÓÁö¤ê½Ð¤·¤¿Èà¤é¤ÎÊª¸ì¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î7Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡©
¥»¥è¥ó¡Ö»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¡¢Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤è¤ê¿¼¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¤ÏÀÎ¤È°ã¤¦¼«Ê¬¤ò¼Â´¶¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥¤¥ó¥¹¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¾¯¤·Í¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÇÇº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀ°Íý¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥³¥Ì¡ÖÀÎ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÀ©Ìó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¶Ê¤Å¤¯¤ê¤ÎÆ°µ¡¤âÉ½¸½¤â¼«Í³¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÉ½¸½ÎÏ¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¶Ú¥È¥ì¹¥¤¤Î¥¤¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¡¢Ê¢¶Ú±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡ÚINFORMATION¡Û
5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ2011Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2012Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØMessage¡Ù¤ä¡ØHELLO AGAIN¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¸½ºß¤Ï°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÆ°µÙ»ß¤äÇÐÍ¥³èÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢3¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¡§Junko Kamata