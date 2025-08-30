10·î3Æü¤Ë³«¶È¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿Üºä¤Ç¿¢¼ùº×¡¡ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ê¤ÉÌó1100¿Í¤¬»²²Ã¡¡¿Üºä»Ô¤È¤Î¶¨Äê¤â¡ÚÄ¹Ìî¡Û
º£Ç¯10·î3Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¿Üºä»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿Üºä¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç30Æü¤Ë¿¢¼ùº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ìó7500ËÜ¤ÎÉÄÌÚ¤ò¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿Üºä»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿Üºä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿¢¼ùº×¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ê¤ÉÌó1100¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¢¼ù¤ÏÃó¼Ö¾ì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÉßÃÏÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥³¥Ê¥é¡×¤ä¡Ö¥ä¥Þ¥Ä¥Ä¥¸¡×¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ë¼«À¸¤¹¤ëÉÊ¼ï¤òÃæ¿´¤Ë73¼ïÎà¡¦Ìó7500ËÜ¤ÎÉÄÌÚ¤ò1¤Ä1¤ÄÃúÇ«¤Ë¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Üºä»Ô¤È¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×3¼Ò¤È¤Î´Ö¤Ç¡ÖÃÏ°è¹×¸¥Ï¢·È¡×¤ä¡ÖºÒ³²»þ¤ÎÈïºÒ¼Ôµß½õ¡×¡ÖºÒ³²»þ¤ÎÀ¸³èÊª»ñ¤Î¶¡µë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë3¤Ä¤Î¶¨Äê¤¬·ë¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£