超特急アロハ、新シングルで「1番ビジュ良い」と思ったメンバー明かす
【モデルプレス＝2025/08/30】超特急のユーキ（村田祐基）、マサヒロ（森次政裕）、アロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）が8月29日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。22nd Single「NINE LIVES」（9月24日リリース）のジャケット写真について語る場面があった。
【写真】超特急、メンバーが思う「1番ビジュ良い」人
この日リスナーから寄せられたメッセージは、他人の顔と名前を覚えられないという悩み相談が届いた。ユーキは「会話だよ」と相手とコミュニケーションを取る中で互いの共通点を見つけることがコツだと語った。「瞬間記憶能力的なものを持ってる人は、そういうのすごい覚えてる」と言い、メンバーのタカシ（松尾太陽）、カイ（小笠原海）、ハル（柏木悠）は「すごい覚えるの得意」と告白。3人の記憶力の良さにはアロハも思い当たる節があるようで「すごいよね！」と大いに共感している様子だった。
一方で、マサヒロは「自分の中であだ名つけちゃうとか、勝手に」と相手の特徴を捉えた愛称をつけることも解決策の1つと提案。ユーキとアロハは「良い作戦」と支持した。
また、マサヒロは「最近ちょっとモテない」と自身の悩みを吐露。するとユーキから「いやいや！何を言ってますか！モテてるでしょうが！」、アロハからも「何を言うとるんだ！」と即座にツッコミが飛んだ。アロハは、「NINE LIVES」の猫耳姿のマサヒロのジャケット写真について「正直『1番ビジュ良いな』と思っちゃった…マジで本当に『エグっ！』って思っちゃった」と絶賛していた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
◆ユーキ、記憶力がいいメンバーとは？
この日リスナーから寄せられたメッセージは、他人の顔と名前を覚えられないという悩み相談が届いた。ユーキは「会話だよ」と相手とコミュニケーションを取る中で互いの共通点を見つけることがコツだと語った。「瞬間記憶能力的なものを持ってる人は、そういうのすごい覚えてる」と言い、メンバーのタカシ（松尾太陽）、カイ（小笠原海）、ハル（柏木悠）は「すごい覚えるの得意」と告白。3人の記憶力の良さにはアロハも思い当たる節があるようで「すごいよね！」と大いに共感している様子だった。
一方で、マサヒロは「自分の中であだ名つけちゃうとか、勝手に」と相手の特徴を捉えた愛称をつけることも解決策の1つと提案。ユーキとアロハは「良い作戦」と支持した。
◆アロハ「NINE LIVES」ジャケ写「1番ビジュ良い」
また、マサヒロは「最近ちょっとモテない」と自身の悩みを吐露。するとユーキから「いやいや！何を言ってますか！モテてるでしょうが！」、アロハからも「何を言うとるんだ！」と即座にツッコミが飛んだ。アロハは、「NINE LIVES」の猫耳姿のマサヒロのジャケット写真について「正直『1番ビジュ良いな』と思っちゃった…マジで本当に『エグっ！』って思っちゃった」と絶賛していた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】