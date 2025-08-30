©ABCテレビ

毎週土曜深夜1時から好評放送中のWEST.の冠番組「リア突WEST.レボリューション」は、番組6年目に突入する10月より放送時間が、1時間早い深夜0時からにお引越し！

そんな“丸5年”の節目を前に立ち上げたのが「レボリューションな協会紹介協会」。これまで「何個協会に行ってるかわからない」（小瀧）ほどロケに行き、もはや協会なしで番組を成立させるのは不可能!?なほどさまざまな“協会”にお世話になっているリア突。

そこで全国各地の革命的で面白ステキな協会を紹介していく、「協会のための協会」である「レボリューションな協会紹介協会」を立ち上げたのだ。

8月30日の放送では「レボリューションな協会紹介協会」が本格始動！ 中間淳太と小瀧望が「WSC世界自撮り協会」代表に、“自分史上最高の自撮り”を撮るべくレクチャーを受ける。その舞台は三重県・志摩グリーンアドベンチャー。さまざまなアドベンチャーやアトラクションを体験しながら、アイドル感満載の自撮りに挑戦していく。

©ABCテレビ

“リアルに突撃”の番組コンセプトゆえ、自らカメラを持つ自撮りスタイルでのロケが多いリア突だけに、そのクオリティーは非常に重要。代表からのアドバイスを聞く前に、まずは自分の思うままに自撮りをしてみることに。中間は「いろいろなポーズとった！」と胸をはるだけあって褒められるが、小瀧の自撮りはあまり見どころのない映像。スタジオのメンバーの「ダメそうやな…」との予想通りの仕上がりを見せる。

代表から極意を学んで腕を上げていく中間と小瀧。最後に見せた笑顔にはメンバーも歓喜！かと思いきや、「イヤなアイドルやわー」と思わぬ反応も。最後はレクチャーを踏まえて、WEST.全員ショットの自撮りに挑戦する。その画面に映る7人の姿に重岡は「よっ！つぶぞろい！」と微妙？な自画自賛。果たして“WEST.史上最高の自撮り”は撮れたのか!?

©ABCテレビ

【番組情報】

「リア突WEST.レボリューション」

８月30日(土) 深夜１時00分～１時30分放送（関西ローカル）

※10月４日（土）より毎週土曜深夜０時00分～０時25分放送

出演：

WEST.（重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、茺田崇裕、小瀧望）