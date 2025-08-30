¡Ú´ÚÎ®¡Û¥«¥«¥ª¥°¥ë¡¼¥×ÁÏ¶È¼Ô¤ËÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¡¡·ÝÇ½Âç¼êSM¥¨¥ó¥¿Çã¼ý²áÄø¤ÇÁê¾ìÁàºîµ¿ÏÇ
´Ú¹ñ¸¡»¡¤Ï29Æü¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤äNCT¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½´ë¶È¡¦SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÇã¼ý²áÄø¤Ç¡¢Áê¾ìÁàºîµ¿ÏÇ¤ÇºÛÈ½¤ËÉÕ¤µ¤ì¤¿¥«¥«¥ª¥È¡¼¥¯ÁÏ¶È¼Ô¥¥à¡¦¥Ü¥à¥¹·Ð±Äºþ¿·°Ñ°÷Ä¹¤ËÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤¿¡£
¥½¥¦¥ëÆîÉôÃÏºÛ·º»ö¹çµÄÉô¤Î¿³Íý¤Ç³«¤«¤ì¤¿·ë¿³¸øÈ½¤Ç¡¢Æ±Áí½ñµ¤ËÄ¨Ìò15Ç¯¡¢È³¶â5²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5000Ëü±ß¡Ë¤òÀë¹ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈºÛÈ½½ê¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¤Ï30Æü¡Ö¸¡»¡¤Ï¡ØÈï¹ð¿Í¤Ï¥«¥«¥ª¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁí¿ã¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ª°Õ»×·èÄê¸¢¼Ô¤È¤·¤ÆÅ¬Ë¡¤Ê¶¥ÁèÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»ýÂ³È¿ÂÐ¤·¤¿¡£Áê¾ìÁà½ÄÈÈ¹Ô¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Îºá¤¬ºÇ¤â½ÅÂç¤À¡Ù¤Èµá·ºÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Æ±°Ñ°÷Ä¹¤Ï23Ç¯2·î¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÇã¼ý²áÄø¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤ÎHYBE¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¤Î¸ø³«Çã¼ý¤òË¸³²¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç³ô²Á¤ò¸ø³«Çã¼ý²Á³Ê¤è¤ê¹â¤¯¸ÇÄê¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤Ç³ô²Á¤òÁàºî¤·¤¿µ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£