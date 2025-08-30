お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が29日、インスタグラムを更新。フリーアナウンサー今川菜緒（28）の真剣交際報道後、初の投稿を行った。

写真週刊誌「フライデー」の公式X（旧ツイッター）や公式サイトなどが28日、2人の熱愛を報じた。

リリーは7月25日以来のフィード投稿で、「Japan Fashion Week 20th Anniversary Ceremony に行ってきました！ 衣装は #yoshiokubo シャレオツー」と投稿。自身の報道には言及しなかった。

リリーの投稿に対し「リリー！お幸せにな！だいすきだぞ！」「かっこいい 熱愛報道ショックでした、、が、幸せになって欲しいです！ ダイスキ」「おーかっこええー！ 早く結婚しなさい」「今川菜緒ちゃん大事にしたってやぁー岡山県から応援してますからね」などと書き込まれていた。

リリーは、吉本興業でも屈指の“モテ男”として知られる。今川は、リリーの故郷である岡山でアナウンサー業を務めていた時期があり、関係者によると、仕事で一緒になって以降、親密度を深めたという。双方の事務所は「プライベートは本人に任せております」とコメントしている。