多くの命救った 3000回の講演

皆さんは、岡山市在住の竹内昌彦さんをご存知でしょうか。生後間もなく右目を失明、さらには小学生のときに左目を失明し、これまで70年以上にわたって目の全く見えない人生を歩んできました。

そんな竹内さんのライフワークとも言えるのが、「講演」です。これまで30年間で3000回近くの講演を行い、悩める多くの人たちを救ってきました。





延べ30万人が聞いた 竹内先生の「命を救う言葉」とは

小学生時代の壮絶ないじめ、青年期の大きな挫折、幼き長男の死...多くの苦難を乗り越えた竹内さんから紡ぎ出される言葉は、今を生きる人たちの心に響きます。「死ななくてよかった」「その言葉で命を救われた」「生きる勇気をもらった」...9月10日の「自殺予防週間」を前に、今を生きる人たちの励みになればと、竹内さんの言葉・人生を9回シリーズで配信します。（※昨年夏に配信した記事を再掲しています）【第1話】から続く

この年の1月、竹内昌彦さんは妻・糸子さんとともに東京にいました【画像②】。地元・岡山だけでなく、全国各地の講演会に呼ばれます。30年間で3000回、前の年も144回の講演を行ってきました。



講演会への移動中も、別の依頼の電話がかかってきます【画像③】。



（竹内 昌彦さん）

「長門市での講演ですね。これどんなですかね、新山口駅まで迎えに来て頂くのはちょっと遠すぎますか？いいですか？」

日程が合う限り、すべての講演に

この時、70歳。80歳になった今でも、日程が合う限り、全ての講演依頼を受けるといいます。



（竹内 昌彦さん）

「『来てください』と言うていただけたらね、有難いことですから行かせてもらいます。いま電話があったのは、山口県長門市のお寺からです」



この日は、千葉県大網白里市の福祉団体が開いた講演会です【画像④】。講演先は、学校から企業・行政・老人会まで様々です。これまで延べ30万人が、竹内さんの講演を聞きました。

（主催者の男性）

「私、涙を流すことはあんまりないんですけど、その時は涙が止まらないくらい素晴らしい講演だったので、ぜひ皆さんに聞いてもらいたいと思って」



案内してくれる人の肘を掴み、壇上に向かう竹内昌彦さんです。案内をもとに喋るマイクを手で探します。



（竹内 昌彦さん）

「これが机ですね、マイクがこれですね」【画像⑤】

目が見えない...「みなさんと違う人生でした」

（講演で話す竹内昌彦さん）

「みなさんと違う人生でした、目が全く見えない。もうあの稲光がしても見えない。そんな私たちにとって、世の中はとても優しい。我々を助けてくれています」



「これ、私の携帯なんですけど『ボタン式』です。『5』のボタンにだけ点が出ているの、ご存知です？【画像⑥⑦】」



「だから『5』が分かれば上が『123』下は『789』と、目が見えんでも正確に番号を教えるし、メールだって書けますよ」

「こういう『喋る時計』ってのもあるんですよ【画像⑧】。これ一番小さいのを持って来たんですけどね」



竹内先生がボタンを押すと。。。

（時計）

「只今午後1時16分です、只今午後1時16分です」



「まぁ『只今』に決まっとるので、いちいち『只今』言わんでもええとは思うけどね、何べん言うて聞かせてもこれ言わ～ねぇ（一同笑い）」

「このフリカケの袋にも、ここに点字で『ゆかり』って書いてある【画像⑨上部】こんなものにもね」



「ただ、ちょっとこれは問題がありましてね。この封を切るとね、この点字の『ゆかり』がポロリと落ちるじゃないですか（一同笑い）。これはいけない、と思ったら横にも書いている【画像⑨横部分】」

「私が子供の頃には考えられなかった、世の中の優しさですよ」

幼少期「死んだら海に捨てるしかない」と告げられた

長い教員生活で培われた軽妙な語り口で心をつかみ、本題に入っていきます。



（竹内 昌彦さん）

「私ね、70年近く生きて3回ほど『死にたい』と思うたことがあったんですよ。そのときに気をつけなければいけんのは、『この悲しみが一生続く』と思うから、絶望するんですよ。これは間違いでした」

「その後にね、必ず『やっぱり生きとってよかった』というときがみんな来た。だからこうやって生きとんですよ」

1945年2月、竹内昌彦さんは中国の天津で生まれました。警察官の父【画像⑪】とともに、半年間をこの地で暮らしました。当時、目は見えていました。



見えなくなったのは終戦後、天津からの引き上げ船でのことでした。生後6ヶ月の時に風邪をこじらせ急性の肺炎にかかり、何日も生死をさまよいました。



同じ船に乗り合わせた医師から、『死んだら海に捨てるしかない』と告げられましたが、何とか一命をとりとめました。

帰国し待っていたのは「壮絶ないじめ」だった

（竹内 昌彦さん）

「食べ物もない。薬もないという船の中のことですよ。よく命が助かった。が、そのとき命と引き換えに、40度の熱がこの右の目を完全に壊した」



「左もかなり壊れたが、左はちょっと見えた。ありがたいことに、ちょっと見えたから、普通の小学校に行ったんですよ」

帰ってきた、両親の故郷・岡山。わずかな視力で、岡山市内の小学校に通い始めます【画像⑬】。



戦後間もない時代。待っていたのは、目の見えない竹内さんに対する、激しいいじめと差別でした。

竹内先生が語る「激しいいじめと差別」とはどういうものだったのか。その逆境をどう跳ね返したのか。



【第3話】に続きます。



【第1話】「自殺するな 辛かったら逃げてもいいから 死なずに待て」



