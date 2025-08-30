多くの命救った 3000回の講演

皆さんは、岡山市在住の竹内昌彦さんをご存知でしょうか。生後間もなく右目を失明、さらには小学生のときに左目を失明し、これまで70年以上にわたって目の全く見えない人生を歩んできました。

そんな竹内さんのライフワークとも言えるのが「講演」です。これまで30年間で3000回近くの講演を行い、悩める多くの人たちを救ってきました。

小学生時代の壮絶ないじめ、青年期の大きな挫折、幼き長男の死...多くの苦難を乗り越えた竹内さんから紡ぎ出される言葉は、今を生きる人たちの心に響きます。



「死ななくてよかった」「その言葉で命を救われた」「生きる勇気をもらった」...9月10日の「自殺予防週間」を前に、今を生きる人たちの励みになればと、竹内さんの言葉・人生を9回シリーズで配信します。



「石を投げられ、給食にごみ入れられ」小学校時代の壮絶ないじめ

1945年2月、中国・天津で生まれた竹内昌彦さん【画像②】。



その竹内さんは終戦後、生後6か月の時に天津からの引き揚げ船で風邪をこじらせ、急性の肺炎にかかり、何日も生死をさまよったといいます。この時に右目を失明し、左も大きく視力を落としてしまいました。



帰ってきた、両親の故郷・岡山。わずかな視力で、岡山市内の小学校に通い始めました【画像③】。戦後間もない時代。待っていたのは、目の見えない竹内さんに対する、激しいいじめと差別でした。

（竹内 昌彦さん）

「今以上にね、時代がもう『障害者は人間扱いでない』というかね。だから『目が見えない』ということは、子供の世界では、要するに『自分より劣っている』わけですから」



「残酷ですよね。目が見えないというだけで、別に何もしていないのに石を投げられたり、給食のおかずやミルクにゴミを入れられたり」

いじめをはね返した「死ぬ気になったら、何でも出来る」

目が見えないというだけで、いじめは日々エスカレートしていきました。しかし、竹内さんは行動に出ました。



（竹内 昌彦さん 小学校での講演より）

「泣いて家に帰って、学校行くの嫌になった。でも行ったで。行かなかったら負けたことになる。この負けん気の強さがね、一つの支えだったよ」



「あんまりみんながガタガタ言うときに、私もかなり悪でね。派手にやったぞ。昔の消火器って、大きいのが床の上に立ってた。そいつをぶっ飛ばしてやった」



「そうしたら、ひっくり返った消火器のホースから、消火の泡がシャーっと出よう。そいつをワルの頭の上から『そりゃー』ってかけてやった。みな泡食って逃げた」



「『おいおい、竹内は無茶するで』って。でもなぁ、あれ良かったで。それから私のことをガタガタ言うてみすぐ、消火器のところいくからな。『いや、やめとけ、また掃除じゃ』って」

「みんな笑っとるけど、今学校の一つの課題はいじめよ。これだけ学校に子どもたちがいたら、いじめの一つや二つあるか」



「いじめが原因で、子どもが首を吊ったとか、飛び降りたってニュースを聞いたことない？あるだろう。私はあれを聞くとね、自分の小学校一年生を思い出す。つらかったんだろうって、悲しかっただろうと思うけど」



「でも、その死んだ子に腹が立つ。『何で死ぬやつがあるか』って言いたい」

「いじめられたら大騒ぎしろ いじめっ子が困るから」

「人間、死ぬ気になったら何でもできるわな。もしも死ぬほどつらい時が来たら、首なんか吊るな、飛び込むな。『自分はこんなに悔しい、こんなに腹が立っとる』言うて形に出せ、大騒ぎにしろ」



「そうすればいじめっ子は困るんですよ。いじめられることは一つも恥ずかしいことではない、大きな声で『いじめられた』と学校中、近所じゅうに訴えりゃええんですよ。人を傷つけてはいけない、これさえ守れば派手にやれ」

「親は、自分の子のためなら死ねる...だからこそ」

激しいいじめを受けながらも、負けずに学校へ。そこには、大好きな母親【画像⑦】への思いがありました。目のほとんど見えない自分を懸命に育ててくれていた母親に、心配をかけさせたくない一心でした。

（竹内 昌彦さん）

「学校に行かなかったら、親が心配すると思うたんですよ。あれは幼稚園のときのことで、覚えています」



「倉敷中央病院という大きな病院の先生が、私の目を見て『この子の目はほとんど見えていない。この目は一生治りません』とはっきり言われたんですよ。病院の隅っこまで行ってね」

「あの若い母親、崩れるように座り込んで激しく泣いた。私を膝の上に立ち上げて、『昌彦、昌彦』って名前を呼ぶのがやっとで、涙がいっぱい降ってきた」



「あのとき私は思うたですよ。自分の目のことよりね、大好きな母親が私のことでこんなに悲むものかって。この目が見えなくなったとき、私の前で親がどんなに悲しいんだか。どんなに苦しみ、そして戦ってきたか見てきた」

「だからよう分かった。目が見えなくなったからこそ、気がついたことだから、みんなに話しておきたいんですよ」



「親は、自分の子どもの代わりだったらいつでもどこででも死ねるんよ。親はそう思うて、みんなを今大きうしよんよ」

「みんなは決して自分一人の命ではないぞ。その身体の中に、お父さんの命とお母さんの命と、もっと言えばおじいちゃん、おばあちゃんの命まで抱えて、今大きくなるんよ。そういうのに、自分だけの勝手な考えで首を吊るか？」

夜が来たら朝も来る 冬が終われば春が来る

「夜が来たら朝は来るだろう。寒い冬だって2ヶ月もしてごらん。梅が咲いてサクラが咲いて、ヒバリが飛ぶ」



「悪いことは続かん、つらいことは続かん、それを信じて、つらいときを粘るしのぐ。逃げてもええからな。死なずに待てってことよ」

いじめを克服した竹内さん 待っていたのは「失明」だった

深い母親の愛情に包まれ、自らいじめを克服した竹内さん。その後、同級生や先生にも恵まれ、成長していきました【画像⑫】。



しかし、目だけは治ることはありませんでした。8歳の冬、網膜剥離でほとんど見えなくなり、その3年後、完全に失明。光さえ感じることができなくなりました。

何も見えなくなった竹内さん。その後待ち受けていたのは、思春期の「死にたくなるほどの大きな挫折」でした。それをいったいどのようにして乗り越えたのか。



【第4話】【第5話】【第6話】は、あす（31日）配信します。



