古き良き思い出。見取り図の盛山晋太郎が8月29日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、NSC時代のスロッター生活を振り返った。

【映像】NSC時代をパチスロで食いつないだ見取り図・盛山

番組では前回に引き続き、パチンコとスロット、どちらが面白いのかを競い合う企画「カチ盛り徹底論争パチンコVSスロット」を実施。「お前たちのここが嫌い！」をテーマに舌戦を繰り広げた。ここで、討論を見守るさらば青春の光・東ブクロが「実際、勝ちやすい、勝ちにくいはどうなんですか？」と質問。即座に挙手したのはスロット派であるパチンコYouTube「うちいくTV」のヤルヲで、「理屈上、打てば絶対勝てる台がパチスロにはあります」と答えた。

この発言にパチンコ＆スロット初心者のアイドルグループ・Toi Toi Toiのさくらももと星野ティナが「ええっ！？」「本当に！？」などと驚く中、「そのためには目押し、図柄を揃える能力を鍛えないといけないんですが…」と説明。「（そういう機種は）“機械割100超え”というんですね」と続けた。機械割とはメダルを投入した際に何枚返ってくるかを表した数値。基本的に高設定ほど機械割は高まり、設定6ともなれば110％を超える機種もある。

これを受け、同じくスロット派の盛山も「期待値と知識とテクニックがあったら、勝てるのはスロットです」と断言。「おかげで私、NSCの時1年間、一切バイトしていないです」と告げ、共演者たちを「おおー！」「すごいっ！」などと驚かせた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

