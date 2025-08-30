¿åÃå»Ñ¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡¦ËÙ¤Á¤¨¤ß¡Ê58¡Ë¡¢¼«Âð¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä²È»ö¥³¡¼¥Ç
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Î²È»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä²È»ö¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢¿åÃå»Ñ¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2025Ç¯5·î8Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¹ë²ÚµÒÁ¥¡ÖMSC ¥Ù¥ê¥Ã¥·¥Þ¡×¤Ë¾èÁ¥¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ËÙ¤Á¤¨¤ß¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¿åÃå¤Ç¤¹¤Í Â¡¢ºÙ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î29Æü¤Ï¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Î²È»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡ª¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¡£¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥ê¥Ã¥¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«Âð¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä²È»ö¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë