¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤È¤Ê¤ëÁªµó¶è¤Î¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤¬29Æü¡¢À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¥¢¥Ü¥Ã¥ÈÃÎ»ö¤Ï29Æü¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤È¤Ê¤ëÁªµó¶è¤Î¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ÎÁªµó¶è¤Î¶è³ä¤ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÇ¯¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤¬ÍÍø¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤òÀê¤á¤ë½£µÄ²ñ¤Î²¼±¡¤È¾å±¡¤Ç¤Ï¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤ËÊÑ¹¹°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ü¥Ã¥ÈÃÎ»ö¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¦ÏÂÅÞÍ¥Àª¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤òÀê¤á¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ¹³ºö¤È¤·¤Æ¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬ÍÍø¤È¤Ê¤ë¶è³ä¤ê¤ÎÊÑ¹¹°Æ¤¬21Æü¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤ËÍÍø¤Ê¤è¤¦¤ËÁªµó¶è¤Î¶è³ä¤ê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤Ï¹çË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸øÀµ¤ÊÁªµó¤¬¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£