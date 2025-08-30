WEST.『リア突WEST.レボリューション』で革命的な“新協会”を発足

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

WEST.の冠番組『リア突WEST.レボリューション』（ABCテレビで毎週土曜深夜に放送中、関西ローカル）が、番組6年目に突入する10月より、放送開始が24時となることが発表された。

■「WSC世界自撮り協会」代表にレクチャーを受け、“WEST.史上最高の自撮り”に挑む！

そんな“丸5年”の節目を前に立ち上げられたのが「レボリューションな協会紹介協会」。これまで「何個協会に行ってるかわからない」（小瀧望）ほどロケに行き、もはや協会なしで番組を成立させるのは不可能（!?）なほど様々な“協会”にお世話になっている『リア突』。そこで全国各地の革命的で面白ステキな協会を紹介していく、“協会のための協会”である「レボリューションな協会紹介協会」を立ち上げた。

■「レボリューションな協会紹介協会」が本格始動

8月30日の放送では、「レボリューションな協会紹介協会」が本格始動。中間淳太と小瀧望が「WSC世界自撮り協会」代表に、“自分史上最高の自撮り”を撮るべくレクチャーを受ける。その舞台は三重県・志摩グリーンアドベンチャー。様々なアドベンチャーやアトラクションを体験しながら、アイドル感満載の自撮りに挑戦していく。

“リアルに突撃”の番組コンセプトゆえ、自らカメラを持つ自撮りスタイルでのロケが多い『リア突』だけに、そのクオリティは非常に重要。代表からのアドバイスを聞く前に、まずは自分の思うままに自撮りをしてみることに。中間は「いろいろなポーズ取った！」と胸を張るだけあって褒められるが、小瀧の自撮りはあまり見どころのない映像。スタジオのメンバーの「ダメそうやな…」との予想どおりの仕上がりを見せる。

代表から極意を学んで腕を上げていく中間と小瀧。最後に見せた笑顔にはメンバーも歓喜！ かと思いきや、「嫌なアイドルやわー」と思わぬ反応も。最後はレクチャーを踏まえて、WEST.全員ショットの自撮りに挑戦する。その画面に映る7人の姿に、重岡大毅は「よっ！ つぶぞろい！」と微妙（？）な自画自賛。果たして“WEST.史上最高の自撮り”は撮れたのか!?

番組はTVerにて見逃し配信、Prime Videoでは地上波放送に未公開シーンや反省会アフタートークなどの特典映像を加えた特別版が見放題独占配信される。

■8月30日の放送内容

「協会紹介協会」に中間淳太と小瀧望が出動。全国各地の“協会”にお世話になりまくりの『リア突』が立ち上げた、様々な面白ステキな協会を紹介していく「レボリューションな協会紹介協会」の一員として、中間と小瀧が三重県・志摩グリーンアドベンチャーに向かう。

協会員としての名刺を手にしたふたりを待ち構えていたのは「WSC世界自撮り協会」代表、“笑顔の神様”ことさなんささん。メンバーが自らカメラを持って撮影することが多い『リア突』を「もっといい自撮りが撮れる」と観ていたさなんささんに、「自分史上最高の自撮りを撮ろう！」と今回のテーマを説明される。

ジップダイブ、フォレストジャンプ、グランピングと広い施設内を巡りながら、自撮りの極意を教わる中間と小瀧。始めはさなんささんの強めキャラに「サイコーやなこの人！」と気を取られていたメンバーも、伝授されるテクニックに感嘆。最後に7人揃っての自撮りで教えをすべて活かそうと張り切るが…。

■番組情報

ABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』

08/30（土）25:00～25:30

出演：WEST.（重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濱田崇裕、小瀧望）

※関西ローカル

