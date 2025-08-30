à¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹á º´Æ£Àµµ×»á¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Îµ¤¼Á¸ÀµÚ¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤µ¤Ïº£²ó¤Îà¤·¤á¤Ä¤±á¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×
¸µÎ¦¾å¼«±Ò´±¤Ç¡Ö¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Á°»²±¡µÄ°÷¤Îº´Æ£Àµµ×»á¤¬30Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò·è¤á¤ë°Õ»×³ÎÇ§¤òµÌ¾¼°¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤ÇÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡ÖµÌ¾¼°¡×¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Î¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
º´Æ£»á¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤¬ËÉ±ÒÂç¿Ã»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤á¤´¤È¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡×¤È¡ÈÀÕÇ¤²óÈò¡É¤Îµ¤¼Á¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£
ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëµÄ°÷¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë¡¢µÌ¾¼°¤Î½ñÌÌÄó½Ð¤òµá¤á¡¢µÄ°÷Ì¾¤Ê¤É¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤µ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡È¤·¤á¤Ä¤±¡É¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÐÇË»á¤Îµ¤¼Á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
º´Æ£»á¤Ï4Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤¿7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡£