ガバッと穿いて即今っぽ！【GU】大人も挑戦しやすい♡「ラップボトムス」

いつもの服装を今年らしくブラッシュアップしたい！ それなら腰に巻いているようなデザインの「ラップボトムス」を取り入れてみて。今回は【GU（ジーユー）】から、ラップデザインのスラックスとプリーツスカートをご紹介。きちんと感の中にも今年らしい遊び心をプラスしたスラックスと、トレンドのクラシカルスタイルが叶いそうなプリーツスカートは、最旬コーデを楽しみたいミドル世代の即戦力になるかも。

スタイリングしやすく取り入れやすいラップスラックス

【GU】「ラップスラックスZ + E」\2,990（税込）

ラップデザインのウエストがアクセントになり、今っぽくこなれ感のある着こなしを楽しめそうなスラックス。きちんと感がありながら、今年らしい遊び心もプラスしたデザインで、大人に似合うトレンドコーデに。公式オンラインストアで「落ち感のある素材でワイドシルエットながらも、すっきり着用できる絶妙なバランス」と紹介されているように、スタイリングもしやすそうです。

ワンツーコーデが今っぽく垢抜ける

「まるでボトムスの上から巻いているかのようなデザインが今年はトレンドなんです」と紹介する、スタッフさん。上品な華やかさを与えるドレープシャツを合わせてキレイめに引き寄せた、オフィスシーンにもぴったりのコーデです。ラップデザインが際立つように、タックインスタイルがおすすめ。

クラシカルスタイルが叶いそうなラッププリーツスカート

【GU】「ラッププリーツミディスカート + E」\2,990（税込）

一点投入するだけで、トレンドのクラシカルスタイルを楽しめそうなラッププリーツスカート。広がりすぎないAラインシルエットで甘さをセーブ。ガーリーすぎるのが苦手な大人も挑戦しやすそうです。公式オンラインストアによると「着用しやすく動きやすい」とのこと。ストレスフリーにおしゃれを楽しみたい人にもぴったりの商品のようです。

落ち着いた配色でレトロシックなお出かけコーデ

ひざ下のミディ丈で上品に着こなせそうなのも、ミドル世代におすすめしたいポイント。こちらのスタッフさんは、ベージュのラッププリーツスカートに、ダークブラウンのトップスとカーディガンをアンサンブル風に合わせて。かっちりバッグやローファーできちんと感を備え、レトロシックなお出かけコーデを完成しています。

