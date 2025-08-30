31日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、MCの藤井隆と井上咲楽が大分県宇佐市へ。言うことなすこと“なんか変”な不思議ボーイと、なぜかそこに惹かれてしまった女性の新婚夫婦が登場する。



【写真】見た目は爽やかだけど…“なんか変”な夫

2人はマッチングアプリで出会った。メッセージのやりとりや電話を何回か重ね、初デートの日を決めたところで、夫がとんでもない提案をしたという。「僕の家でご飯を食べよう」。夫によれば、仕事の都合で夜しか会えないものの、当時はコロナ禍で店も閉まっていたため「カレーを作るから一緒に食べよう」と誘ったという。MC2人もドン引きの提案だったが、妻はなんと訪問することを決意。妻によれば、電話で話す時は正座で待ちワンコールで出ていた夫のピュアさを信じたのだとか。



ただ、実際に行ってみると、夫はかなりの料理下手で手際が悪く、ほぼほぼ妻が作ったという。一緒に食べ始めると、急に黙り込む夫。次の瞬間、なんと涙を流し始めた。親が共働きで、家族と食卓を囲む機会が少なかったからだというが「（その事情を）聞いていないなら怖い」とさらにドン引きするMC2人。さらに、妻が帰り支度を始めると、再び黙り込み「夜も遅くなったから泊まっていきなよ」と再びとんでもない提案。もはやおびえるMC陣と対照的に、妻は「本当に優しさで言っているのかなと思い始めた」と泊まらせてもらうことにしたという。



誘った夫は夫で恋愛本やネットを参考に「付き合ってからじゃないとその先はダメ」だと捉えており、悶々としながら朝を迎える。そしてなぜか2日目も夕食を一緒に食べて泊まることに。3日目の朝、お礼も込めて弁当をと、妻が卵を焼いていたところ、気づけば起きてきた夫はまたもや涙を流しながら卵焼きを食べていたという。



やはり“なんか変”だが、連日の涙を見て惹かれていったという妻。その日の夜、ついに「ベッドに来ていいよ」と声をかける。厳しい寒さの12月、かたい床に掛け布団もなしに眠る夫がかわいそうだったというが、そもそも初対面から3日連続で泊まる妻こそが“なんか変”…。その後、そろそろ覚悟を決めようと夫から申し込み、交際をスタートさせた。



交際開始から3年が経過し、妻の誕生日に湯布院のレストランへ。いよいよプロポーズとなるが、これもまた“なんか変”だったという。「そのときの気持ちを共感してもらいたい」とMC井上を相手に再現することに。渡されたのは贈答用のカステラ。中を開けた井上は思わず絶叫する。



同放送回はMCが全国3都市を回って新婚トークを繰り広げる5週連続のスペシャル企画「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」の4周目。第1、2週は沖縄編、第3週は栃木編で、今週から大分を巡る。



（よろず～ニュース編集部）