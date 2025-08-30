代表からも漏れたメイヌーはやはり移籍が濃厚か 今季も出番なく新契約の締結もお預けのまま
さまざまな問題を抱えるマンチェスター・ユナイテッドだが、選手の移籍問題はそのひとつ。アントニーやジェイドン・サンチョらの去就が不透明なほか、MFコビー・メイヌーの移籍も取り沙汰されるようになった。
理由はポジションが確保されていないからだ。ルベン・アモリム監督は同選手をセントラルMFの4番手とみており、これまでの2試合でプレミアリーグの出場はなし。先日のカラバオカップでは先発したが、チームは4部のグリムズビー・タウンに敗れてしまった。
チーム内でのポジションが確保されていないだけでなく、イングランド代表への選出漏れも理由のひとつとなるだろう。9月の代表戦を戦うメンバーのなかにメイヌーの名前はなかった。トーマス・トゥヘル監督はメイヌーについて、選出を正当化するためにはプレイする必要があると述べている。
また、現契約が更新されていないことも理由のひとつになりうる。今年の2月にはすでに口頭での合意がなされたというが、マンUは現在も正式な契約提示をしておらず、新契約の話は宙に浮いたままだ。
レアル・マドリードやアトレティコ・マドリードがメイヌーに興味を示しているという報道もあるが、このアカデミー育ちのスターはマンUを離れる決断を下すだろうか。