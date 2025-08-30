さまざまな問題を抱えるマンチェスター・ユナイテッドだが、選手の移籍問題はそのひとつ。アントニーやジェイドン・サンチョらの去就が不透明なほか、MFコビー・メイヌーの移籍も取り沙汰されるようになった。



理由はポジションが確保されていないからだ。ルベン・アモリム監督は同選手をセントラルMFの4番手とみており、これまでの2試合でプレミアリーグの出場はなし。先日のカラバオカップでは先発したが、チームは4部のグリムズビー・タウンに敗れてしまった。





カップ戦のひとつが消滅したことは、メイヌーのさらなる出場機会の減少を意味する。アモリム監督は金曜日の記者会見で「コビーには残ってほしい。彼は自分の地位のために戦う必要があるし、我々にはコビーが必要だ。この考えは変わらない」と明言したが、それでもメイヌーは移籍期間の最終日にチームを離れることになるだろうと『Daily Mail』は報じた。チーム内でのポジションが確保されていないだけでなく、イングランド代表への選出漏れも理由のひとつとなるだろう。9月の代表戦を戦うメンバーのなかにメイヌーの名前はなかった。トーマス・トゥヘル監督はメイヌーについて、選出を正当化するためにはプレイする必要があると述べている。また、現契約が更新されていないことも理由のひとつになりうる。今年の2月にはすでに口頭での合意がなされたというが、マンUは現在も正式な契約提示をしておらず、新契約の話は宙に浮いたままだ。レアル・マドリードやアトレティコ・マドリードがメイヌーに興味を示しているという報道もあるが、このアカデミー育ちのスターはマンUを離れる決断を下すだろうか。