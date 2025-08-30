タレントの鈴木紗理奈（47）が30日、自身のインスタグラムを更新。15歳の長男が米国での留学をスタートさせたことを明かした。

2019年から英国へ留学していた長男が先月に留学が終了したことを明かしていた鈴木。この日、「新しい学校」と記し、米国の地図の写真をアップした。

「留学ママは慣れてきたけど、国も文化も学校のルールも違う学校なので心配してたけど、もうすっかり馴染んだ様子」と我が子の様子を明かし、「さすが どんな環境でもすぐ馴染むのわたしにそっくり 毎日嬉しい報告ばかりで、わたしはそれを堪能。そうそう、白ごはん何倍でもいけるっていうやつです」とつづった。

「自分の仕事の嬉しい報告もかなり心躍るけど 子供からの嬉しい報告のほうが何倍も心が躍る事を再認識し、母15歳、もうすっかり母になったなぁと。母として、こんなにわたしを育ててくれた息子と環境に感謝」と記した。

鈴木は08年12月にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚。10年2月に長男が誕生したが13年12月に離婚した。