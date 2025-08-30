お散歩中、2匹の柴犬さんたちが遭遇。思いがけず、ポケモンの『バトル画面』にそっくりな光景が爆誕してしまったそうです。微笑ましいその光景は、記事執筆時点で52万回を超えて表示されており、1.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：柴犬の散歩中に『別の柴犬と遭遇した』結果…思った以上に『ポケモンバトルすぎる光景』】

散歩中、2匹の柴犬が遭遇して…

Xアカウント『@ShibaFuu0517』に投稿されたのは、柴犬「ふぅ」ちゃんのとある一幕。この日、飼い主さんとお散歩中のふぅちゃんが遭遇した1匹の柴犬さんとのあるシーンが話題になっています。

お散歩中、止まれの道路標識を前に、ピタッとその場で座り込んでしまったというふぅちゃん。

『止まれってそういう事じゃないんよ…』と、飼い主さんは思わずツッコミ。すると、その少し先に柴犬さんが通りがかったのだとか。

想定外だった『バトル開始しそうな光景』に反響

その柴犬さんも止まれの道路標識を忠実に守るタイプだったのか、互いに斜め前に向かい合ったような状況になったといいます。

まさに『柴距離』を互いに守りつつ、様子を伺うその光景はまるでポケモンのバトルシーンにアングルがそっくり。柴犬の魅力が詰まったシュールな光景は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

そんなふぅちゃんは、2019年5月17日生まれの甘えん坊でお転婆な女の子。柴犬ならではのツンデレっぷりや、飼い主さんを翻弄するあざとさはあまりにも魅力的で愛おしく感じられます。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすふぅちゃんの姿は、多くの人々に柴犬の魅力や癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ShibaFuu0517」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。