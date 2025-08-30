「親の家は、いずれ自分が相続するもの」子のそんな期待とは裏腹に、親は病気や介護の費用を捻出するため、自宅を売却したら……。親にとっては尊厳ある老後を守るための選択ですが、子にとっては「当てにしていた財産」を失うことになり、この認識のズレがトラブルの火種となりかねません。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、野村さん（仮名）の事例とともに親の終の棲家問題に係る相続の注意点を解説していきます。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

有料老人ホーム入居を決めたワケ

「こんなに静かで、紅茶の味まで違って感じるのよ」

日曜日の午後、神奈川県にある有料老人ホームのラウンジにて。野村敏夫さん（仮名／78歳）と妻の千代子さん（仮名／75歳）は、小さなティーカップを手に優雅な時間を過ごしていました。

2人の月々の年金収入は合わせて約18万円。かつては都内に築35年の持ち家があり、住宅ローンも完済。老後はその家で静かに過ごすはずでした。

しかし2年前、千代子さんが脊椎を圧迫骨折し、入退院を繰り返すようになったのです。日々の生活で転倒リスクが高まり、2階の寝室に上がるのも困難に。要介護1と判定されたことで、敏夫さんは決断を迫られました。

「老老介護は無理がある。僕が倒れたら共倒れだ」

その言葉に、千代子さんも静かにうなずきました。そして二人で話し合った末、長年住んだ自宅を売却し、介護付き有料老人ホームへ移ることを決めたのです。

自宅売却に怒り…長男「相続するつもりだったのに」

入居に必要だった費用は、一時金900万円、月額利用料が23万円。年金だけでは到底賄えず、まとまった資金が必要でした。野村家の持ち家は、土地付きで査定価格は約4,500万円。売却すれば十分な資金が得られると判断した敏夫さんは、地元の不動産会社を通じて売却を実行します。

しかしこの動きに猛反発したのが、長男の隆司さん（仮名／42歳）です。

「なんで相談なしに売っちゃうんだよ！ あの家は僕らが相続するつもりでいたのに！」

隆司さんは都内で会社勤めをしており、妻と小学生の子ども2人を抱えた4人暮らし。都心でのマンション購入を検討していた矢先、自分たちが将来相続すると思っていた「親の家」が消えたことに大きなショックを受けたようです。

「俺たちには相談もなく、勝手に人生設計を変えられた気分だよ」

それでも、敏夫さん夫婦は冷静にこう答えました。

「いまを生きる私たちが、尊厳を持って暮らせる場所を選んだだけよ」

「あなたたちに頼るつもりはない。だからこそ、自分たちで解決したの」

有料老人ホームの現実と「老後資金」の盲点

高齢者施設にはさまざまな種類があります。

なかでも「介護付き有料老人ホーム」は、24時間体制のケアを受けられ、食事や清掃、看護などのサービスが含まれるため、身体的な不安を抱える高齢者にとって安心感があるでしょう。その分、費用は高額です。

厚生労働省の資料によれば、有料老人ホームの平均月額利用料は全国で約22万円。民間施設ではそれ以上のケースも多く、年金だけで暮らせる範囲を大きく超えてしまいます。野村さん夫婦は、次のような3つの備えができていたため、住み替えが実現しました。

1．住宅ローンを完済済み

自宅の売却によってまとまった現金を確保することができました。

2．老後資金の見える化

自分たちの年金額、預貯金、今後の支出は整理済みです。

3．子どもに頼らない覚悟

上記1・2によって、相続は「“もし残れば”あげる」と明言し、自立した家計を叶えています。

逆にいえば、これらが整っていなければ、自宅を手放すにも踏み出せず、介護施設への入居も現実的ではなかったかもしれません。

相続トラブルを避けるために

子どもの立場である隆司さんの怒りにも、一理はあります。

「親の家は自分が住むつもりだった」「売らずに残してくれると思っていた」――そう考える人は少なくありません。しかし、その思いが強すぎると、「親が自分たちの人生を自由に選ぶ権利」を奪うことにもつながります。介護や終の棲家の選択は、親自身の生活と尊厳に直結する問題です。

「資産を残す」ことより、「元気に長生きする」ことのほうが、何倍も重要なのではないでしょうか。

ファイナンシャルプランナーとして、以下の対策をお勧めします。

・親の意向を、元気なうちに話し合う

→ 施設入居や自宅売却の考えを家族で共有。

・家族信託や任意後見の活用

→ 判断能力が低下しても、円滑に財産管理が可能。

・相続は「期待しない」が基本

→ 将来の相続よりも、いまの生活の充実を優先。

「私たち、最期の時間を楽しんでいるのよ」

千代子さんは、そういってラウンジの窓からの景色を眺めます。

そこには、静かで、温かい「人生の晩年」がありました。

波多 勇気

波多FP事務所

代表ファイナンシャルプランナー