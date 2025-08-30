¿·³ã¡¢Æþ¹¾Å°´ÆÆÄ¤Î¿··¿¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤òÈ¯É½¡ÄÉüµ¢¤Þ¤Ç¤ÏµÈËÜ³Ù»Ë»á¤¬»Ø´ø
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï30Æü¡¢Æþ¹¾Å°´ÆÆÄ¤¬¿··¿¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡ÊCOVID-19¡Ë¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æþ¹¾´ÆÆÄ¤Ï8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë¤ËÈ¯Ç®¡¢29Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÄ«¤Ë¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÈ¯¾É¤·¡¢Æ±Æü¤Ë¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿··¿¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡ÊCOVID-19¡Ë´¶À÷¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢31Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Æþ¹¾´ÆÆÄ¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏµÈËÜ³Ù»Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·³ã¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇJ1¥ê¡¼¥°27»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤Ç4¾¡8Ê¬¤±15ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö20¡×¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¡£¼ù¿¹Âç²ðÁ°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢6·î22ÆüÉÕ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆþ¹¾´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢½¢Ç¤¸å¥ê¡¼¥°Àï¤Ï7»î¹çÌ¤¾¡Íø¡Ê1Ê¬¤±6ÇÔ¡Ë¤Ç¡¢»ÄÎ±·÷Æâ¤Î17°Ì²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö5¡×º¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
